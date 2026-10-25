La felicidad no depende exclusivamente del dinero ni de alcanzar grandes objetivos, según el planteo del profesor de Harvard Arthur C. Brooks. El especialista sostiene que mantener la curiosidad y continuar aprendiendo son hábitos que pueden contribuir al bienestar y ayudar a encontrar nuevos sentidos en la vida cotidiana.

La propuesta apunta a que el aprendizaje no termina al finalizar los estudios o alcanzar determinadas metas profesionales. Por el contrario, incorporar conocimientos y explorar intereses personales puede convertirse en una forma de romper la monotonía y mantener la motivación.

La curiosidad como motor del bienestar

Brooks plantea que seguir aprendiendo no requiere volver a la universidad ni conseguir un título académico. Leer sobre un tema desconocido, probar un pasatiempo, preparar una receta diferente o escuchar una perspectiva distinta son algunas de las actividades que pueden ampliar los horizontes personales.

Estas experiencias también permiten afrontar pequeños desafíos y descubrir alternativas cuando los planes no salen como se esperaba. La idea es mantener una actitud abierta frente a lo desconocido y encontrar oportunidades de crecimiento en actividades sencillas.

Aprender a cualquier edad

El planteo del académico cuestiona la creencia de que existe una edad límite para iniciar proyectos o incorporar nuevas habilidades. Cada etapa de la vida puede ofrecer oportunidades para explorar intereses que quedaron pendientes o descubrir actividades que despierten curiosidad.

No hace falta realizar grandes cambios para poner en práctica este hábito, ya que el aprendizaje también puede surgir de situaciones cotidianas. Conocer un tema nuevo, desarrollar una habilidad o acercarse a una actividad diferente son formas de mantener activa la curiosidad.

La felicidad más allá de los logros materiales

Según la perspectiva de Brooks, el bienestar no debería quedar condicionado únicamente por objetivos externos o metas económicas. También intervienen los vínculos personales, el sentido que cada persona encuentra en sus experiencias y la manera de afrontar las dificultades diarias.

La propuesta invita a incorporar pequeños desafíos y mantener el interés por descubrir cosas nuevas, sin convertir el aprendizaje en una obligación. Se trata de reconocer que siempre hay algo por explorar y que el crecimiento personal puede continuar durante toda la vida.