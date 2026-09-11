Franco Mastantuono convirtió tres goles en el triunfo de Fiorentina ante Venezia por la Serie A y, con 19 años y 28 días, se convirtió en el futbolista argentino más joven en marcar un hat-trick en una de las cinco grandes ligas de Europa.

La actuación le permitió superar un récord que pertenecía a Lionel Messi desde 2007. El rosarino había conseguido esa marca con 19 años y 259 días, cuando anotó tres goles ante Real Madrid en el recordado empate 3-3 en el Camp Nou.

Mastantuono consiguió el récord 231 días antes que Messi y quedó como el argentino más joven en alcanzar un triplete en las ligas de Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia.

El récord que Mastantuono le quitó a Messi

El registro de Messi permanecía vigente desde el 10 de marzo de 2007. Aquella tarde, el entonces juvenil del Barcelona marcó los tres tantos de su equipo ante Real Madrid en un partido que terminó 3-3.

El podio histórico lo completa Mauro Icardi, quien logró un hat-trick con 19 años y 343 días durante su etapa en Sampdoria. Detrás aparecen Antonio Angelillo y Gonzalo Higuaín.

Los cinco argentinos más jóvenes en conseguirlo quedaron encabezados por Mastantuono, seguido por Messi, Icardi, Angelillo e Higuaín.

Una actuación decisiva para Fiorentina

El delantero argentino fue determinante para la victoria de Fiorentina. Mastantuono marcó dos goles a los 29 y 31 minutos del primer tiempo, ambos con definiciones de zurda, para cambiar el desarrollo del encuentro.

Sobre el cierre del partido apareció nuevamente para completar su triplete y sellar el 4-2 definitivo ante Venezia.

La actuación también le permitió cortar una sequía goleadora de más de un mes y convertirse en una de las principales figuras del encuentro.

Los argentinos más jóvenes con un hat-trick en las cinco grandes ligas

Franco Mastantuono: 19 años y 28 días.

Lionel Messi: 19 años y 259 días.

Mauro Icardi: 19 años y 343 días.

Antonio Angelillo: 20 años y 17 días.

Gonzalo Higuaín: 20 años y 334 días.

Con apenas 19 años, Mastantuono ya inscribió su nombre junto al de Messi en un registro histórico del fútbol argentino y lo hizo después de superar una marca que la Pulga había mantenido durante casi dos décadas.