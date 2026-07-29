La tragedia del helicóptero Bell 412 que se estrelló este miércoles 29 de julio en la zona de Los Arrieros, dentro del Parque Provincial Ischigualasto, dejó un saldo devastador de siete personas fallecidas —entre ellas las máximas autoridades de la Policía de San Juan, Bomberos y Protección Civil—. A medida que avanzan las horas, los informes oficiales permitieron reconstruir el cuadro completo: la aeronave no solo realizaba un ejercicio de adiestramiento en Valle Fértil, sino que se preparaba para despegar de urgencia hacia un voraz incendio forestal que azota a la provincia de La Rioja.

Jornada de capacitación

La presencia del helicóptero privado (un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias desde San Luis) respondiendo al cronograma de la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego obedecía a un operativo interjurisdiccional.

En Valle Fértil se desarrollaba la segunda jornada de un curso intensivo sobre combate de incendios forestales, diseñado para coordinar la respuesta ante la temporada de mayor riesgo en la región de Cuyo.

El adiestramiento reunía a unas 50 personas, entre miembros de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios, agentes de Protección Civil y brigadistas. El módulo práctico, a cargo del propio capacitador nacional Andrés Bosch, incluía maniobras tácticas de helitransporte, abordaje en zonas de difícil acceso y recarga de agua.

Para supervisar y participar directamente de las maniobras de simulación aérea, abordaron la aeronave las principales autoridades operativas de la provincia: el subjefe de la Policía, comisario general Germán Videla; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro; y el segundo jefe de Bomberos, comisario inspector Jorge Carbajal.

La misión a La Rioja

Mientras la capacitación se ejecutaba en el departamento sanjuanino, la situación crítica en la provincia vecina aceleró los tiempos. Según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el destino final del Bell 412 era incorporarse de inmediato al combate de las llamas en La Rioja apenas concluyera la práctica en Ischigualasto.

Desde el pasado lunes, un feroz incendio forestal desatado en el paraje La Yareta —en las sierras de Guanchín, departamento Chilecito— mantiene en jaque a la provincia riojana. Hasta el momento se conoce que el incendio consumió cerca de 900 hectáreas de vegetación nativa. Las llamas superaron los 2.800 metros sobre el nivel del mar a lo largo de la Ruta Nacional 40, dificultando el acceso de las brigadas terrestres. Densas columnas de humo alcanzaron el área urbana de Chilecito, obligando al Sistema Nacional de Manejo del Fuego a disponer el envío inmediato de soporte aéreo especializado.

Debido a la gravedad del cuadro, la tripulación al mando del piloto Matías Valenzuela, junto a los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, tenía la indicación de realizar las últimas maniobras de evaluación en San Juan para luego volar de forma directa hacia la zona de Chilecito.

Cronología del accidente

El desenlace fatal se produjo de manera imprevista en las inmediaciones del sector norte del Parque Ischigualasto:

10:26 hs: Se registró el último contacto por radio y señal de rastreo con la aeronave.

Siniestro detectado: Minutos después del corte de comunicación, una segunda aeronave que sobrevolaba la zona en el marco del mismo operativo detectó los restos del helicóptero esparcidos a decenas de metros en el paraje Los Arrieros y emitió la alerta de emergencia.

13:39 hs: La Secretaría de Estado de Seguridad provincial activó formalmente el protocolo de búsqueda y rescate tras confirmarse que la nave no había arribado a su punto de control previsto en Valle Fértil.

14:47 hs: El Ministerio de Seguridad confirmó oficialmente el hallazgo del helicóptero destruido y el fallecimiento de sus siete ocupantes.

Muestras de dolor y causa judicial

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su dolor ante lo que se convirtió en la mayor tragedia aérea registrada en la historia de la provincia: "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente. Fueron servidores que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo".

Tanto la Justicia Federal como la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) abrieron una investigación para determinar si el desplome se debió a una falla mecánica, a las condiciones meteorológicas en la precordillera o a un inconveniente durante las maniobras a baja altura.

