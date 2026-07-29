El helicóptero que participaba del curso de capacitación en combate de incendios forestales en Valle Fértil fue localizado siniestrado en una zona de muy difícil acceso dentro del Parque Provincial Ischigualasto. Mientras persiste la incertidumbre sobre el estado de sus seis ocupantes, un importante operativo de rescate avanza por tierra con personal de la Policía de San Juan, Gendarmería y equipos especializados.

Según informó el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, al medio vallisto La Nota, la aeronave fue detectada "unos 8 o 9 kilómetros al norte del circuito de Los Arrieros, en la quebrada de La Chilca", un sector de geografía compleja donde el ingreso resulta extremadamente dificultoso.

Los primeros datos indican que en la zona ya trabajan efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y grupos especializados en rescate. También fueron desplegadas camionetas 4x4, cuatriciclos, personal médico, enfermeros, camillas de rescate y brigadistas con el objetivo de llegar lo antes posible hasta el lugar donde quedó la aeronave.

Teja Godoy explicó que el sistema de seguimiento emitió una alerta y que desde ese momento se perdió todo contacto con la tripulación. Posteriormente, un sobrevuelo realizado por personal del Parque Nacional Talampaya permitió confirmar que el helicóptero se encontraba accidentado.

Mientras continúan las tareas en una de las zonas más agrestes del departamento Valle Fértil, la Secretaría de Estado de Seguridad mantiene activo el protocolo de emergencia y pidió a la comunidad informarse únicamente a través de los canales oficiales hasta que se conozcan novedades sobre el estado de la tripulación.