El hermano de Camila reveló que su papá sabía sobre los hechos de violencia

La familia de Camila Agustina Vecchiarello conocía que había existido un episodio de violencia de género que involucraba a Carlos Gonzalo Riveros, pero Hernán, hermano de la joven asesinada en Calingasta, aseguró que recién después del crimen supo algunos detalles de esa situación.

Según relató en radio Sarmiento, su padre había intervenido ante un episodio ocurrido en Salta y Riveros habría intentado minimizarlo. “Eso es real. Existió una denuncia en Salta y mi papá estuvo de por medio”, contó Hernán.

“Prefiero llamarme a silencio bastante porque ese episodio es incluso hasta culposo, porque yo me enteré ahora. No sabía que había una denuncia en San Juan”, explicó Vecchiarello al ser consultado sobre los antecedentes de violencia.

El hermano de Camila relató que otros integrantes de la familia sí estaban al tanto de parte de lo ocurrido y que su padre habría hablado con Riveros. “Se ve que él estuvo hablando con mi papá por eso. Mi papá habló con él y con ella”, señaló.

Según su relato, Riveros habría intentado restarle importancia al episodio y habría mencionado las consecuencias que una denuncia podía tener sobre su carrera. “La tenía tan manejada que le dijo a mi papá que le podía arruinar la carrera, que no, que era algo menor”, afirmó Hernán.

El joven sostuvo que la situación lo impactó especialmente porque, pese a mantener comunicación con su hermana, nunca recibió de ella una advertencia sobre lo que estaba atravesando. “Si yo me hubiese enterado, le habría preguntado: ‘Cami, ¿qué pasó con esto?’. Pero se dio así, lamentablemente”, expresó.

“No vimos ninguna señal”

Vecchiarello aseguró que sus hermanos habían hablado con Camila sobre su relación y que ninguno advirtió señales claras de violencia. “Hemos hablado con ella, le hemos preguntado cómo estaba y hemos tenido charlas de hermano a hermana. No hubo ningún indicio de que nos dijera que le estaba pasando algo”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que siempre intentó transmitirle confianza para que pudiera pedir ayuda si la necesitaba. “Siempre le decía: ‘Cami, si hay algo que me tenés que contar, por favor, confiá en mí. Nunca te dé vergüenza nada. Contame lo que sea’”, relató.

“Si tenía que ir corriendo a San Juan, iba. Para ayudarla estaba. Nunca quise que el hecho de que ella fuera mujer y yo varón fuera un impedimento para que pudiera contarme cualquier cosa”, agregó.

La reacción ante la versión de Riveros

Las declaraciones de Hernán se conocieron luego de que Riveros negara ante la Justicia haber asesinado a Camila y sostuviera que la joven se habría provocado las heridas. El acusado afirmó: “Ella sola se agarró y se metió el cuchillo”.

Frente a esa versión, Vecchiarello manifestó su rechazo. “Me cayó muy mal escuchar tanto cinismo en una persona. Sigue lastimando con lo que está declarando porque ni siquiera se nota un mínimo de arrepentimiento”, expresó.

El hermano de Camila también cuestionó el relato sobre las heridas y sostuvo que, a su entender, lo ocurrido fue premeditado. “No fue una persona fuera de sí. Él sabía lo que hacía”, afirmó.

La investigación judicial continúa y la versión de Riveros se contrapone con la hipótesis de Fiscalía, que lo acusa de haber atacado a Camila. El hombre está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.