En una jornada atravesada por el dolor, el hermano de Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan fallecido en el accidente aéreo de Ischigualasto, compartió un emotivo testimonio durante el velorio que se realiza este viernes en la Catedral San Juan Bautista. Sus palabras reflejaron el perfil humano de uno de los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en Valle Fértil.

"Era una persona muy sensible y muy servicial", expresó conmovido Marcelo Heredia a DIARIO HUARPE al recordar a su hermano. Destacó que esa vocación no solo se reflejaba en el trabajo que desempeñaba dentro del Estado, sino también en el ámbito familiar.

"No estaba dispuesto únicamente para el servicio público que le tocaba hacer, sino también dentro de la familia. Ante cualquier situación familiar sonaba su alarma y actuaba de inmediato. Era una costumbre que traía de su forma de ser", relató.

También recordó los años en los que compartieron tareas dentro del ámbito de los bomberos y destacó una cualidad que, según dijo, fue determinante en los momentos más difíciles.

"Yo he sido compañero de él y nos tocó vivir situaciones complicadas. Como yo tengo un carácter más temperamental, él siempre tenía paciencia. Esa actitud hizo que muchas veces el trabajo en conjunto saliera mucho mejor", señaló Marcelo.

Al hablar sobre las últimas conversaciones que mantuvieron, contó que días antes del accidente lo había saludado tras una carrera en la que había participado. Incluso recordó una charla cargada de humor relacionada con el viento Zonda.

"La semana anterior le hice un chiste porque hubo un Zonda fuerte. Yo tengo en mi casa camiones miniatura de bomberos en mi casa y le dije 'ya terminala con el viento Zonda hermano vos que estás en Defensa Civil' en modo de chiste. Esa fue una de las últimas comunicaciones que tuvimos", recordó.

Con la voz quebrada, relacionó ese recuerdo con las condiciones climáticas que volvieron a registrarse este viernes en la provincia.

"Hoy hay Zonda de nuevo. Él nos estará protegiendo junto a los tres compañeros bomberos que he tenido yo", expresó.

Finalmente, valoró el masivo acompañamiento de la comunidad sanjuanina durante el último adiós y aseguró que ese afecto representa el mayor legado que dejan quienes dedicaron su vida al servicio.

"El cariño que tiene la gente por nosotros los bomberos es el legado que queda. Ese apoyo sirve de aliciente para quienes siguen en actividad, para que continúen trabajando con el mismo amor y compromiso por la sociedad", concluyó.