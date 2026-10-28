La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, dejó entre sus víctimas fatales a Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que viajaba acompañada por su hermano Zacarías. Ambos se encontraban a bordo de uno de los trenes de alta velocidad que protagonizaron el choque. Mientras la joven perdió la vida, su hermano logró sobrevivir y fue trasladado a un hospital.

Según informó Clarín, los hermanos compartían no solo un vínculo familiar, sino también su profesión. Ambos habían estudiado la Licenciatura en Podología y trabajaban juntos en un consultorio de San Juan.

Zacarías Conte Grand viajaba junto a su hermana.

Al momento del accidente, Martina y Zacarías viajaban en una de las formaciones que circulaban por la provincia española de Toledo. El impacto provocó importantes daños en los vagones y dejó 68 víctimas fatales y numerosas personas heridas.

En medio del operativo de emergencia, Zacarías fue rescatado con vida y trasladado al Hospital de Toledo, donde quedó bajo atención médica. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron precisiones sobre las lesiones que sufrió, su estado de salud actual ni si continúa internado.

Por su parte, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, quien fue identificada entre las víctimas fatales de la colisión. La joven era oriunda de San Juan y residía en Andalucía, España.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de Urda, cuando dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo chocaron por circunstancias que todavía son investigadas.

La gravedad del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de rescate, con la participación de bomberos, personal sanitario y equipos de emergencia que trabajaron para asistir a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a distintos centros de salud.

El Hospital de Toledo fue uno de los establecimientos que recibió a las personas afectadas por el choque, entre ellas Zacarías. Mientras tanto, las autoridades españolas continúan con las investigaciones para determinar las causas de la tragedia.

La noticia del fallecimiento de Martina y la supervivencia de su hermano tiene especial repercusión en San Juan, provincia de la que ambos son oriundos y donde compartían su actividad profesional.