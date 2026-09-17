Una nueva revelación sobre la muerte de Lady Di volvió a poner bajo la lupa a la familia real británica. Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, aseguró en su próximo libro que el entonces príncipe Carlos le habría dicho que su hermana sería olvidada poco después de su muerte, ocurrida en 1997.

La frase aparece en Swan Song: Diana, My Sister, las memorias que Spencer publicará el próximo 22 de septiembre. Los primeros extractos fueron difundidos antes de la salida del libro y generaron una respuesta poco habitual del Palacio de Buckingham.

La discusión por el funeral de Diana

Según el relato de Spencer, la conversación ocurrió durante una discusión sobre la participación de los príncipes Guillermo y Enrique en el cortejo fúnebre de su madre. En ese momento tenían 15 y 12 años.

El hermano de Diana sostuvo que se había opuesto a que ambos caminaran detrás del féretro porque consideraba que no debía exponérselos a una situación que sería especialmente difícil para ellos.

En medio de esa discusión, Spencer afirmó que Carlos reaccionó con enojo y que, durante una conversación telefónica, pronunció una frase que lo sorprendió: “Puede estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”.

Spencer aseguró que quedó indignado por esas palabras y que decidió terminar la conversación.

La respuesta del Palacio de Buckingham

Las declaraciones provocaron una respuesta oficial de la Casa Real británica. Un portavoz del rey Carlos III no confirmó el contenido de la conversación y recordó que el Palacio no suele pronunciarse sobre los libros publicados acerca de la familia real.

Sin embargo, el comunicado hizo referencia directa al recuerdo de Spencer y sostuvo que el dolor por la pérdida de una hermana puede “nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos”.

La respuesta fue considerada inusual por tratarse de una acusación vinculada con un episodio ocurrido hace casi tres décadas.

El funeral que quedó en la memoria

Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. El 6 de septiembre se realizó su funeral en Londres, donde Guillermo y Enrique caminaron detrás del féretro junto a su padre y Charles Spencer.

La imagen de los dos jóvenes príncipes acompañando el ataúd de su madre se convirtió en una de las escenas más recordadas del funeral de Lady Di.

Ahora, casi 30 años después de aquella jornada, el relato de su hermano volvió a generar una disputa pública con la familia real británica.