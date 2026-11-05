En las últimas horas trascendió una versión sobre la interna que atraviesa Tini Stoessel con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. El periodista Juan Etchegoyen reveló que el problema afectó la relación con su hermano Francisco.

El vínculo de los hermanos Stoessel atraviesa su peor momento tras interrumpir de forma drástica la comunicación habitual. La distancia se desató por diferencias económicas en el manejo de 1.000.000 de dólares dentro del círculo íntimo.

Etchegoyen explicó que el malestar del joven surgió al ver la molestia de la cantante por los datos filtrados. "A Fran le enojó sobremanera que a Tini la ofusque, se ponga furiosa, la indignen los gastos que trascendieron", sostuvo.

La exposición pública de los 500.000 dólares de gastos terminó de tensionar un diálogo que ya venía débil. "Una persona del entorno Tini me aseguró que la relación de Tini con Fran está completamente quebrada", remarcó el periodista.

Ante esta situación, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera mantuvieron un encuentro privado para exigirle a su hijo una postura. En la charla le pidieron definir el destino de 200.000 dólares y sus lealtades de manera urgente.

"O te ponés del lado de ella, o te ponés del lado nuestro. De los dos lados no podés estar", habría sido la advertencia categórica que le hicieron sus padres durante esa reunión previa a la decisión final.

El joven tomó un camino claro frente al reclamo familiar y se distanció de la artista. "Lo que me dicen a mí es que Fran eligió estar del lado de sus padres", concluyó Etchegoyen al cerrar su reporte.

Por el momento ni la intérprete ni su hermano hicieron declaraciones oficiales sobre la ruptura del vínculo. Tampoco publicaron comunicados en sus redes para desmentir la información revelada por el comunicador sobre esta severa crisis.