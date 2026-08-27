El hermano de Tini Stoessel profundizó la crisis familiar tras el "robo"

La disputa por el patrimonio de Tini Stoessel, acumulado durante 15 años de trayectoria profesional ininterrumpida, sumó nuevos detalles en el ámbito público. Una auditoría contable encargada por la cantante contra su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel, detectó la inexistencia de participación accionaria de la artista en las firmas familiares. Este hallazgo acentuó la distancia familiar, dividiendo al entorno en dos sectores diferenciados.

Por un lado de la controversia se encuentra la cantante junto al exfutbolista Rodrigo de Paul y su colaborador de confianza, Lucas. Del otro lado se ubican sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Esta fractura fue analizada en el programa de televisión El Diario de Mariana por el periodista Martín Candalaft, quien señaló: "Por un lado está Tini con Rodrigo de Paul y Lucas, su mano derecha. Y por otro lado está Mariana, la mamá de Tini, y Alejandro Stoessel".

La controversia también comprende desacuerdos sobre la administración de los recursos financieros cotidianos. Mientras los asesores de la cantante expusieron la falta de acciones a su nombre, los padres argumentaron que constituyeron las sociedades bajo esa modalidad para su protección personal y afirmaron que todo lo correspondiente está a su disposición. No obstante, trascendieron detalles de la gestión diaria que cuestionan consumos básicos en Miami a través de aplicaciones de envío, los cuales contrastaban con una tarjeta de crédito asignada a la artista cuyo límite mensual era de apenas 5000 dólares.

La situación sumó complejidad con el posicionamiento explícito de su hermano, Francisco Stoessel. El joven no optó por un rol de mediador neutral, sino que se alineó de manera directa con sus padres para defender la administración familiar. Esta decisión tiene un correlato societario y contractual directo, ya que las firmas encargadas de los contratos de la artista fueron registradas bajo la titularidad de su padre y de su hermano.

Respecto a este punto, el periodista Guido Záffora detalló en el mismo ciclo televisivo: "Voy a sumar a una persona más: Francisco Stoessel, el hermano de Tini, que está del lado de la madre y el padre. Las empresas no estaban solo a nombre del papá, sino también a nombre de Alejandro y Francisco". Esta vinculación comercial incrementa las tensiones internas en torno a las firmas.

El respaldo de Francisco a sus padres se manifiesta en un período de intensa observación pública sobre los movimientos del entorno familiar. Al respecto, existen consultas sobre emprendimientos comerciales vinculados a la actividad nocturna que el joven encabeza en el exterior, como el local Banana en Madrid, mientras la artista exige la total transparencia de un patrimonio estimado en 70 millones de dólares.