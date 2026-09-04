Las repercusiones por las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas llegaron también a las familias de los soldados que murieron durante la guerra de 1982. Miguel Montaño, historiador y hermano de Agustín Hugo Montaño, el primer sanjuanino caído en el conflicto, respaldó el reclamo de soberanía y sostuvo que cualquier decisión que busque recuperar el territorio debe ser valorada más allá de las diferencias políticas.

Agustín Hugo Montaño, héroe de Malvinas

“Nosotros el tema de Malvinas siempre lo hemos visto y lo vamos a ver de manera apolítica, es decir, sin ninguna ideología política”, explicó Montaño en diálogo con DIARIO HUARPE.

En ese sentido, aseguró que su familia observa de manera positiva cualquier medida que apunte a recuperar las islas, independientemente de quién ocupe la Presidencia.

“Siempre el tema de Malvinas lo vemos más cuando hay decisiones en favor o tratar de recuperarla. Siempre lo vemos de manera positiva, sea el presidente que sea”, afirmó.

La memoria de su hermano

La posición de Montaño está atravesada por la historia de su hermano Agustín, muerto durante la Guerra de Malvinas. Para la familia, su cuerpo debe permanecer en las islas como símbolo de la soberanía argentina.

“Él siempre dio su vida”, sostuvo. Por eso rechazó la posibilidad de trasladar sus restos a San Juan. “Él, él siempre dio su vida. Por eso nunca lo traeríamos de vuelta”, afirmó.

Para Montaño, los restos de los soldados argentinos que permanecen en las islas representan una suerte de testimonio permanente del reclamo argentino.

“Son como banderas clavadas que representan la soberanía argentina en la isla”, afirmó.

Presencia argentina en el Atlántico Sur

Montaño también se refirió al anuncio del Gobierno nacional sobre el fortalecimiento de la presencia argentina en el sur y consideró que es necesario que el país tenga una mayor participación en el Atlántico Sur.

Sin embargo, cuestionó la falta de precisiones sobre la base naval mencionada por Milei. Según explicó, no quedó claro si se tratará de una instalación destinada al abastecimiento y las actividades comerciales o de una base militar.

“Faltó un poquito más de consistencia en ese mensaje. No está claro eso”, señaló.

Para el historiador, reforzar la presencia argentina en la región no significa necesariamente avanzar por la vía militar. Mencionó como alternativas la presencia de barcos, actividades turísticas y el desarrollo de empresas que exploten recursos marítimos bajo intereses argentinos.

“Ningún país tendría que ir a las armas”

Por su historia familiar y por lo ocurrido durante la guerra, Montaño fue contundente al remarcar que el reclamo debe sostenerse por vías diplomáticas.

“Ningún país tendría que ir a las armas, todo de manera diplomática”, afirmó. Y consideró que el contexto internacional actual puede representar una oportunidad para que Argentina fortalezca su posición.

En particular, destacó las declaraciones de Donald Trump sobre la necesidad de revisar la historia de las islas y consideró que el Gobierno argentino debería aprovechar ese escenario internacional para insistir con su reclamo.