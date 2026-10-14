La preocupación por la salud del papa León XIV sumó un nuevo capítulo este miércoles 14 de octubre, luego de que se conociera que su hermano mayor, Louis Prevost, de 74 años, también enfrenta un diagnóstico de cáncer y sufrió una recaída hace tres meses. La noticia fue confirmada por su esposa, Deborah Prevost, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News, apenas horas después de que el Vaticano informara que el pontífice fue operado por un tumor maligno en el pulmón derecho.

Louis Prevost fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2017, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea. Dos años después, en 2019, recibió un tratamiento que incluyó un trasplante de células madre y su participación en un ensayo clínico, lo que permitió mantener la enfermedad en niveles muy bajos durante varios años.

Sin embargo, Deborah explicó que hace aproximadamente tres meses el cáncer volvió a manifestarse, por lo que su esposo debió retomar los tratamientos médicos. Actualmente, Louis participa en un nuevo ensayo clínico en un hospital de Florida, Estados Unidos, donde reside.

La mujer no brindó detalles sobre el estadio actual de la enfermedad ni precisó cómo está respondiendo al tratamiento. No obstante, destacó que la familia mantiene la esperanza frente a las dificultades de salud que atraviesan ambos hermanos.

La familia del papa enfrenta dos diagnósticos de cáncer

La situación de Louis se conoció en medio de la internación del papa León XIV, de 71 años, quien fue sometido el martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma.

Durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que se origina en las células del tejido pulmonar.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones y, según los últimos partes difundidos por el Vaticano, el pontífice presenta una evolución favorable. Ya comenzó a realizar pequeñas caminatas, ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.

Sin embargo, los especialistas todavía aguardan los resultados de nuevos estudios para establecer si será necesario aplicar tratamientos complementarios.

En este contexto, Deborah reveló que Louis y el papa mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada, antes de que su esposo ingresara al nuevo ensayo clínico.

"Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos", expresó la mujer al referirse a la situación familiar.

Qué es el mieloma múltiple, la enfermedad que padece Louis Prevost

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se desarrolla en las células plasmáticas de la médula ósea, responsables de producir anticuerpos que ayudan al organismo a combatir infecciones.

Cuando estas células se multiplican de manera anormal, pueden afectar la producción de células sanguíneas sanas y provocar complicaciones en los huesos, los riñones y el sistema inmunológico.

Aunque actualmente no se considera una enfermedad curable en la mayoría de los casos, existen tratamientos que permiten controlarla durante períodos prolongados. Entre las alternativas disponibles se encuentran medicamentos específicos, inmunoterapia y trasplantes de células madre.

En el caso de Louis Prevost, el tratamiento iniciado en 2019 permitió mantener la enfermedad bajo control durante varios años, hasta la recaída registrada durante este 2026.

La familia Prevost también cuenta con antecedentes de cáncer. La madre del pontífice, Mildred Martínez Prevost, atravesó la enfermedad antes de fallecer en 1990, mientras que su padre, Louis Marius Prevost, murió en 1997 tras padecer cáncer de colon y problemas cardíacos.

Con dos de sus integrantes actualmente bajo atención médica, la familia atraviesa un período de preocupación, mientras continúa acompañando la recuperación del pontífice y el tratamiento de su hermano mayor.