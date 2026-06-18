El hijo de Juana Repetto fue internado de urgencia y crece la preocupación

Juana Repetto compartió con sus seguidores un momento de alta tensión vivido en las últimas horas debido a un accidente doméstico de su hijo, Belisario Graviotto. El hecho tuvo lugar en la previa del primer partido de la Selección argentina durante la cita mundialista. Según relató la actriz, el niño requirió atención médica inmediata y el traslado fue un proceso cargado de nerviosismo.

A través de sus testimonios, la artista explicó que “fue una noche complicada, Beli terminó con siete puntos en la boca y fue la primera vez que yo debuto con suturas”. La situación se desencadenó justo cuando la familia se preparaba para recibir visitas para ver el encuentro deportivo. Sobre el traslado al centro de salud, Repetto comentó que “pude manejar bien la situación, pero subirnos los cuatro al auto e ir a la guardia corriendo fue todo un estrés”.

A pesar de la urgencia, el grupo familiar logró retornar al hogar tras la intervención de un especialista. La protagonista de la historia mencionó que “había gente viniendo a casa a ver el partido, entonces hasta que llegó el cirujano plástico pudimos volver todos a casa”. La actitud de Belisario fue fundamental para calmar el clima, ya que según su madre “Beli se cambió, se puso su camiseta, se pintó la cara porque toda la ilusión del partido siguió intacta”.

La intervención médica permitió que el niño regresara rápidamente a su domicilio. Sobre el procedimiento, Juana resumió que “fuimos, lo cocieron y volvimos”. En sus redes sociales, también publicó una imagen previa al tratamiento médico bajo el texto “pre-sutura. Estaba tan ilusionado”.

En medio de este relato sobre la salud de su hijo, la influencer hizo mención a su propio estado anímico y físico actual al expresar que “no me siento del todo feliz, me cuesta mostrar esto”. Finalmente, tras el susto, la familia pudo unirse para acompañar al equipo nacional.