La fortuna que dejó Liam Payne tras su muerte ya tiene destino definido. El cantante británico, exintegrante de One Direction, falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años luego de caer desde el tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo, durante una visita a la Argentina. Al no haber dejado testamento ni estar legalmente casado, el patrimonio quedó íntegramente para su único hijo, Bear, de 9 años.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el patrimonio del artista asciende a 29.007.998 dólares, una suma que será administrada bajo supervisión judicial hasta que el niño alcance la mayoría de edad.

De acuerdo con la resolución, una parte de los fondos podrá ser utilizada para cubrir las necesidades del menor, mientras que el grueso de la herencia permanecerá protegido en un fideicomiso hasta que Bear cumpla 18 años.

La administración de los bienes quedó en manos de Cheryl Tweedy, madre del niño y expareja de Liam Payne, junto con el abogado Richard Mark Bray. Sin embargo, ambos cuentan por el momento con facultades limitadas para disponer del patrimonio, ya que la gestión definitiva dependerá de las autorizaciones previstas por la legislación británica.

La BBC explicó que, en el Reino Unido, cuando una persona fallece sin dejar testamento y no tiene cónyuge ni pareja de hecho legalmente reconocida, la herencia corresponde a sus hijos. Por ese motivo, Bear fue reconocido como el único heredero del patrimonio del músico.

La situación también dejó fuera de la sucesión a la influencer estadounidense Kate Cassidy, quien mantenía una relación sentimental con Payne al momento de su muerte. Si bien ambos eran pareja, nunca contrajeron matrimonio ni registraron una unión civil, por lo que la legislación británica no la contempla como heredera legal.

El Tribunal Superior del Reino Unido oficializó así que Bear será el único beneficiario de la fortuna del artista.

Bear nació el 22 de marzo de 2017 y es fruto de la relación entre Liam Payne y Cheryl Tweedy. El cantante anunció su nacimiento a través de sus redes sociales con una fotografía sosteniendo a su hijo en brazos y un emotivo mensaje.

"Estoy increíblemente feliz de dar la bienvenida al mundo a nuestro nuevo bebé", escribió entonces. También expresó que aquel era "un momento que nunca olvidaré en toda mi vida y el recuerdo más bonito que tengo hasta ahora", además de destacar el acompañamiento de Cheryl durante el embarazo: "Estoy completamente maravillado por lo increíble que ha sido su madre durante todo este proceso; realmente ha hecho realidad mis sueños", manifestó en aquella oportunidad.