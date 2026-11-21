La muerte de Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras, desató una fuerte polémica que involucra a su hijo Marcos Camino Jr., al cantante Cacho Deicas, a su pareja Sandra Brusa y a los hijos del vocalista, Cristian y Luciano. En medio de la conmoción por el fallecimiento del referente de la cumbia santafesina, salieron a la luz detalles sobre el distanciamiento interno que atravesaban los líderes de la agrupación musical.

Según la información difundida por el periodista Pepe Ochoa, el acordeonista había intentado comunicarse en repetidas oportunidades con quien fuera su amigo durante décadas antes de morir. A pesar de los esfuerzos realizados por retomar el contacto, no logró concretar el acercamiento. En este contexto de tensión, Sandra Brusa, pareja de Camino, manifestó un profundo malestar hacia el entorno de Deicas y señaló directamente a Cristian y Luciano por la situación vivida.

Frente a las versiones cruzadas, Marcos Camino Jr. brindó declaraciones en el programa DDM para denunciar el hostigamiento digital que padeció su padre en los últimos meses. El joven explicó que las críticas constantes afectaron el ánimo del artista y pidió reflexionar sobre la violencia virtual: “Vivió con alegría. Vivía de manera muy feliz. Después pasaron situaciones como en toda empresa, con altibajos. Se lo empezó a juzgar mucho en redes sociales por lo que pasó con Rubén”.

Al profundizar sobre el impacto emocional de los ataques virtuales en el fallecimiento del músico, su hijo hizo un llamado a la conciencia colectiva: “Si tenemos que hablar de algo es de la salud mental y hacer concientización del uso de las redes. Se normalizó el odio y el hate en redes, y se normalizó porque uno lo hace detrás de una pantalla. Odio disfrazado de opinión que puede llevar a cualquier persona a bajar la autoestima”.

Finalmente, el heredero del creador de Los Palmeras desmintió de manera categórica los rumores que indicaban que el artista atravesaba dificultades financieras antes de su partida. Para cerrar cualquier especulación sobre el patrimonio familiar, sentenció: “No tenía problemas económicos. Una persona que trabajó 50 años de su vida y fue exitosa no tenía problemas ni los dejó”.