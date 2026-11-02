El hijo de Romina Yan dijo que su mamá lo ayudó a ganar una carrera

El joven piloto Valentín Yankelevich logró una consagración inolvidable en su décima presentación en el TC2000 tras quedarse con el primer lugar en el autódromo Parque Ciudad de General Roca. Esta gran victoria llegó después de varias semanas de alta exposición mediática luego de contar las situaciones difíciles que sufrió mientras vivía con su padre. Los protagonistas principales de esta jornada fueron Valentín Yankelevich, su madre Romina Yan y la reconocida productora Cris Morena.

Tras cruzar la meta y quedarse con el primer puesto en la competencia automovilística, el deportista reveló que sintió la presencia de su madre durante toda la competencia oficial. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, contó el piloto emocionado ante la prensa. Luego utilizó sus redes sociales para agradecer profundamente el apoyo incondicional de su gente, su equipo técnico, su familia y el público en general que le demostró su cariño constante tras conocer su dura historia personal en los medios.

En su mensaje público de agradecimiento el joven piloto expresó “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona”. También añadió “Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón”, demostrando una enorme humildad tras semejante logro deportivo conseguido con mucho esfuerzo.

El momento más emotivo de la jornada se completó cuando Valentín Yankelevich le dedicó la victoria a su madre diciendo: “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”. Este triunfo se convirtió en un paso fundamental y sumamente sanador después de haber decidido relatar públicamente los difíciles momentos de su dura infancia vivida en el pasado.

La alegría se trasladó también a la abuela del piloto y reconocida productora Cris Morena, quien acompañó muchas veces a Valentín Yan en sus diferentes competencias automovilísticas a lo largo de los años. A través de sus redes sociales oficiales le dedicó un sentido mensaje expresando: “Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, y agregó: “Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo se viene”.

Para cerrar sus emotivas palabras públicas la productora se rindió completamente ante el talento de su nieto manifestando: “Te amo y admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón!”, y completando el mensaje con la frase: “A festejar con mucha alegría”. De esta manera la familia celebró un hito inolvidable que marca un antes y un después en la carrera deportiva del joven piloto dentro del exigente mundo del automovilismo nacional actual.