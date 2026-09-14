El hijo de un famoso que rechazó el apellido de su padre por vergüenza

El actor e integrante del canal de streaming Olga explicó los motivos por los cuales decidió encarar su carrera artística con el apellido Kirzner en lugar del sello Suar que popularizó su padre. Durante una entrevista en el programa radial Otro plan, de Radio con vos, detalló la historia detrás de las denominaciones familiares y el origen del seudónimo con el que se conoce al productor.

La denominación Suar surgió a partir de las dificultades que enfrentaba su abuelo, el cantante lírico de origen judío Leibele Schwartz, cuando se instaló en el país tras pasar por Estados Unidos. En las emisoras de radio locales resultaba complejo pronunciar su nombre original. Según relató el propio intérprete, “cuando él iba a la radio le decían Leo Suárez, no les salía Leibele Schwartz ni en pedo. ¿Quién carajo es? Entonces, era todo Leo Suárez”. Con el paso de los años, esa versión popular derivó en una forma más breve. “En un momento fue Leo Suar”, recordó sobre la transformación que quedó incorporada al relato de la familia.

Adrián Suar decidió adoptar esa variante adaptada al momento de iniciar su camino en los medios de comunicación. El actor señaló que a su padre “le causó gracia y lo tomó. Dijo: ‘Bueno, es más sencillo, Adrián Suar’”. De ese modo, el apodo generado por los presentadores radiales para nombrar a su abuelo se transformó en una marca dentro del espectáculo argentino.

Cuando llegó el turno de dar sus primeros pasos en la televisión y el teatro, surgió la propuesta de unificar la presentación de la dinastía. El productor intentó convencer a su hijo para sumarse a la misma línea comercial. Sobre aquel intercambio, el joven recordó que “mi viejo en un momento me decía: ‘Toto Suar nos queda mal’”.

Pese a la sugerencia de su padre, el artista prefirió mantener la denominación formal con la que fue inscripto al nacer. Manifestó que nunca consideró cambiar la identidad del documento y que la idea no coincidía con su estilo personal. Al respecto, sostuvo su posición y enfatizó: “Sí, pero no me siento cómodo. Usemos nuestro apellido. ¿Para qué carajo lo tengo, si no?”.

El entorno familiar de la dinastía siempre estuvo vinculado a las artes escénicas. La madre de Adrián Suar fue la actriz Lilian Keller, quien participó en producciones como Verdad Consecuencia y en la película Una gran noche, antes de su fallecimiento ocurrido el 30 de septiembre de 2020 a los 74 años tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Por su parte, el abuelo Leibele Schwartz nació el 22 de marzo de 1933 y tuvo una destacada trayectoria como cantante popular, litúrgico, actor y jazan dentro de la comunidad judía. Grabó más de 30 álbumes y realizó presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, la Sinfónica de Israel y la Sinfónica Nacional Argentina hasta su fallecimiento el 11 de julio de 1992 a los 59 años.