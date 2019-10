El hijo de un ministro del gobierno de San Luis atropelló y mató a un motocilista

POR AGENCIA TÉLAM

Francis Freixes, hijo del ministro de la producción de San Luis Sergio Freixes, atropelló y mató a un motociclista en un accidente ocurrido en la madrugada de hoy sobre la ruta nacional 188, en cercanías de la localidad de Fortuna, 285 kilómetros al sur de la ciudad de San Luis, informaron fuentes policiales.



El joven de 23 años se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux con otros cuatro acompañantes cuando atropelló a Hugo Barroso, quien se dirigía en motocicleta hacia su trabajo en el municipio de Fortuna.



La policía de San Luis negó en un primer momento la noticia del accidente, pero luego de que varios medios difundieran la información, confirmó el hecho en un comunicado emitido al mediodía, cuando el siniestro había ocurrido a las 5.



Freixes es hijo del senador provincial y ministro de la Producción del gobierno de San Luis, Sergio Freixes, quien fue recientemente condenado por la justicia federal por amenazar a jueces aunque el gobernador Alberto Rodríguez Saa lo confirmó en el cargo.



En el caso interviene la jueza Mirta Ucelay de la ciudad de Villa Mercedes y la causa fue caratulada inicialmente como "homicidio culposo en accidente de tránsito", ordenando el traslado del cadáver a la morgue judicial para realizar la autopsia.



Freixes dijo que "vio un bulto sobre la línea blanca de la banquina de la ruta e intentó esquivarlo pero no lo consiguió y embistió a la moto", detallaron las fuentes.



Y, siempre según las fuentes, el joven añadió que se bajó de su rodado y encontró a una persona tirada en la banquina que no reaccionaba a ningún estímulo.



Como en la zona no había señal de celular para llamar a la ambulancia, Freixes y sus cuatro acompañantes fueron hacia una dependencia policial para denunciar lo sucedido y luego personal policial y médico constató el fallecimiento y la identidad de la víctima.



Las pruebas de alcoholemia realizadas tanto a Freixes como a sus acompañantes Claudio Luna, Bruno Córdoba, Juan Cruz Ávila y Sergio Torres, "dieron resultado negativo", detallaron las fuentes.



Claudia Barroso, una de las hermanas de la víctima, dijo a Télam que "el padre del conductor de la camioneta, el senador Freixes, está tratando de tapar lo que hicieron estos asesinos que no sólo mataron a una buena persona como mi hermano sino que lo dejaron abandonado, tirado en la ruta como un perro".



Añadió que "a pesar que Freixes tiene el apoyo del gobierno de San Luis esto no puede quedar impune y se debe hacer justicia",



Indicó que "en el pueblo conocemos como se manejan y andan siempre estos jóvenes", mientras que otros familiares publicaron en redes sociales "que se haga justicia y que no se sigan tapando las cosas".