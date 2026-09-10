Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció este jueves a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, en medio de un nuevo aumento de las tensiones diplomáticas entre Israel y el Reino Unido.

“¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina!”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que volvió a posicionarlo sobre el conflicto entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago austral.

No es la primera vez que Yair Netanyahu expresa públicamente una postura favorable a la Argentina. En septiembre de 2025, después de que Londres reconociera al Estado palestino, había publicado otro mensaje en el que afirmó: “¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.

La nueva declaración se conoció un día después de que el gobierno de Javier Milei anunciara sanciones contra empresas y personas involucradas en proyectos petroleros en las Islas Malvinas, en un contexto de creciente disputa entre Buenos Aires y Londres.

Crece la tensión entre Israel y el Reino Unido

La declaración del hijo del primer ministro israelí también se produjo mientras Israel y el Reino Unido atraviesan un momento de fuerte tensión diplomática.

El Reino Unido, Canadá y otros 10 países europeos anunciaron el martes que sancionarán el comercio de bienes provenientes de asentamientos considerados “ilegales” de Israel en Cisjordania. La medida fue presentada como una respuesta a la violencia de colonos contra palestinos y a la expansión de esos asentamientos.

En respuesta, Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén y prohibió el ingreso al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos legisladores del Partido Laborista, actualmente en el gobierno del Reino Unido.

En este escenario, el mensaje de Yair Netanyahu sobre las Malvinas se produjo mientras aumentaban las diferencias entre Israel y Londres y Argentina profundizaba su reclamo histórico sobre el archipiélago.

Un ministro israelí también pidió reconocer a Argentina

La postura a favor de la soberanía argentina no quedó limitada al hijo del primer ministro israelí. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, también reclamó públicamente que Benjamin Netanyahu reconozca a las Islas Malvinas como territorio argentino.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado”, escribió Ben-Gvir en X, al mismo tiempo que cuestionó las actividades británicas en el archipiélago.

El ministro también sostuvo que el Reino Unido realiza perforaciones petroleras en las islas y reclamó que Israel adopte sanciones contra Gran Bretaña mientras continúe la ocupación.

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, afirmó.

La posición argentina frente a Israel

Las declaraciones de las autoridades y figuras israelíes se producen en contraste con la posición que mantiene el gobierno argentino respecto de Israel.

La administración de Javier Milei sostiene un firme respaldo al Estado israelí, mientras que, en paralelo, mantiene el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y avanza con medidas contra actividades petroleras desarrolladas en el archipiélago.

El pronunciamiento de Yair Netanyahu vuelve a colocar a las Malvinas en el centro de una disputa diplomática que, en los últimos días, quedó vinculada con las crecientes diferencias entre Israel y el Reino Unido.