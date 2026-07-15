La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra dejó uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026. Antes de que comenzara a rodar la pelota en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Himno Nacional Argentino volvió a unir a jugadores e hinchas en una escena cargada de emoción.

Con las tribunas teñidas de celeste y blanco, miles de fanáticos argentinos acompañaron la interpretación oficial con un ensordecedor canto a capela que hizo vibrar cada rincón del estadio. La pasión de los simpatizantes volvió a demostrar por qué la hinchada albiceleste es una de las más reconocidas del planeta.

Un estadio conmovido por la voz de los argentinos

Mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional, las cámaras enfocaron a los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. Como ya es una tradición en cada presentación de la Albiceleste, los jugadores entonaron la canción patria con intensidad y concentración, conscientes de que estaban a 90 minutos de una nueva final mundialista.

Al frente de la formación apareció Lionel Messi, quien, con la cinta de capitán en el brazo, encabezó una imagen que rápidamente recorrió el mundo y volvió a despertar la emoción de millones de argentinos.

Una postal que ya identifica a la Scaloneta

El Himno Nacional se convirtió en una de las postales más representativas de este Mundial. En cada presentación de la Selección, el acompañamiento de los hinchas argentinos transforma ese momento protocolar en un espectáculo propio, donde la emoción trasciende el fútbol.

En la antesala del decisivo duelo frente a Inglaterra, la comunión entre el equipo y su gente volvió a quedar reflejada en un estadio colmado de camisetas albicelestes y voces que cantaron con orgullo.

Con la ilusión de alcanzar otra final de la Copa del Mundo, Argentina volvió a demostrar que, antes de cada partido, el primer triunfo se vive en la fuerza de un himno que emociona dentro y fuera de la cancha.