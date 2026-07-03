La previa del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada en el Mundial 2026. Antes del inicio del encuentro, el Himno Nacional Argentino volvió a unir a jugadores e hinchas en una escena cargada de sentimiento en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con el estadio colmado de camisetas celestes y blancas, miles de fanáticos acompañaron a viva voz la canción patria, generando un clima impactante que envolvió a todo el escenario. Desde las tribunas bajó un canto ensordecedor que se hizo sentir incluso antes de que la pelota comenzara a rodar.

Como ocurrió durante toda la Copa del Mundo, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni se ubicaron abrazados en el centro del campo de juego para entonar el himno. Con Lionel Messi al frente del grupo, el plantel vivió el tradicional momento con visible emoción, mientras seguía el ritmo de los miles de argentinos presentes.

La imagen volvió a reflejar la unión que caracteriza al seleccionado nacional en este ciclo. Los abrazos, las miradas y las voces de los protagonistas acompañaron una ceremonia que ya se convirtió en una de las postales más representativas de la Scaloneta.

El apoyo de los hinchas volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la noche. Desde varias horas antes del encuentro, los simpatizantes argentinos coparon las inmediaciones del estadio y, una vez en las tribunas, transformaron al Hard Rock Stadium en una verdadera extensión del país.

Con ese marco imponente y el aliento incondicional de su gente, la Selección salió a disputar el primer encuentro de eliminación directa del Mundial 2026 con la ilusión intacta de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

Una vez más, el Himno Nacional Argentino fue mucho más que una ceremonia protocolar: se transformó en un momento de comunión entre el equipo y su gente, alimentando la ilusión de un nuevo paso hacia la gloria mundial.