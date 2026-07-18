La pasión por la Selección Argentina suele despertar cábalas, promesas y apuestas de todo tipo, pero la que protagonizó Guido Focaccia sorprendió incluso a sus propios amigos. El hincha de La Plata aseguró que, si el equipo de Lionel Scaloni derrotaba a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, se tatuaría el rostro de Morena Rial. Argentina ganó y él cumplió.

El tatuaje, que lleva el rostro de la mediática junto a la frase "que lo demuestre" y un sol argentino, rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La historia tomó aún más repercusión cuando Focaccia contó los detalles de la apuesta durante una entrevista en Infobae en Vivo.

Según explicó, la promesa surgió en medio del partido y de una reunión con amigos. "No quería hacer una promesa típica, tenía que ser algo distinto", relató. Entre bromas y varias cervezas de por medio, apareció la idea de tatuarse a Morena Rial y el grupo no tardó en tomarle la palabra.

"Después de la cerveza número veinte ya es complicado", bromeó Focaccia al recordar el momento en que lanzó el desafío. Una vez consumada la clasificación de Argentina a la final, sus amigos comenzaron a exigirle que cumpliera antes del próximo partido.

El diseño del tatuaje fue preparado por el grupo utilizando imágenes creadas con inteligencia artificial y enviado al tatuador, conocido como "El Colo". Aunque el hincha quería hacerlo en el pecho, el artista decidió plasmarlo en la pierna. "Vos prometiste el tatuaje, no el lugar", le respondió.

La reacción de su familia fue muy diferente a la de sus amigos. Su madre intentó convencerlo de que desistiera. "Te pido por favor que no lo hagas, me da muchísima vergüenza", le dijo. Sin embargo, Focaccia mantuvo su palabra y se tatuó igualmente.

Lejos de arrepentirse, aseguró que la obra terminó siendo una de sus favoritas. "Es el mejorcito que tengo porque nos llevó a la final", afirmó con humor.

Además, adelantó que las promesas podrían continuar si la Selección Argentina logra conquistar el Mundial. Incluso reveló que su tatuador aceptó un nuevo desafío: si el equipo vuelve a ganar, será él quien se deje tatuar.

La anécdota se convirtió en una de las historias más comentadas entre los hinchas en la previa de la final, reflejando una vez más hasta dónde puede llegar la pasión futbolera cuando la Selección Argentina está en juego.