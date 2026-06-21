Argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido que puede ser determinante para definir la clasificación a la próxima fase. La Selección llega tras golear 3-0 a Argelia, mientras que el conjunto austríaco debutó con un triunfo por 3-1 ante Jordania.

El historial entre ambos equipos es corto: apenas registra dos partidos, aunque con recuerdos importantes para el fútbol argentino. El primer enfrentamiento ocurrió el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena, donde la Albiceleste protagonizó una goleada histórica.

Maradona y una actuación inolvidable

En aquel encuentro, Argentina se impuso 5-1 ante Austria con una destacada actuación de Diego Maradona, quien comenzaba a consolidarse en la Selección mayor luego de haber sido campeón del Mundial Sub 20 en 1979.

El entonces joven futbolista marcó tres goles y fue la gran figura de la jornada. Ese partido tiene un registro especial: fue el único encuentro en el que Maradona convirtió un hat-trick con la camiseta argentina.

Los otros dos tantos del equipo dirigido por César Luis Menotti fueron anotados por Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

El empate previo al Mundial de Italia 1990

El segundo y último antecedente entre Argentina y Austria se produjo el 3 de mayo de 1990, en un amistoso de preparación para el Mundial de Italia.

El encuentro se disputó en el Estadio Ernst Happel y terminó igualado 1-1. Austria se adelantó rápidamente con un gol de Manfred Zsak a los tres minutos del primer tiempo, mientras que Jorge Burruchaga marcó el empate argentino a la media hora de juego.

En ese momento, la Selección dirigida por Carlos Bilardo llegaba como campeona vigente tras conquistar el Mundial de México 1986.

Un duelo clave en el Mundial 2026

Este lunes será la tercera vez que Argentina y Austria se enfrenten, aunque será el primer cruce entre ambos en una competencia oficial de FIFA.

La Albiceleste intentará conseguir una nueva victoria que le permita avanzar a los 16avos de final. Lionel Messi llega como uno de los protagonistas del torneo luego de su actuación ante Argelia, partido en el que alcanzó a Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores históricos de los Mundiales.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium desde las 14 (hora argentina) y también tendrá en juego la pelea por el primer lugar del Grupo J.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Nicolás González o Thiago Almada, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.