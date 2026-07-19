Lionel Messi volverá a enfrentarse este domingo con España, un rival que conoce mucho más por su etapa en Barcelona que por sus cruces con la Selección Argentina. De hecho, el capitán solo jugó tres partidos ante la Roja con la Albiceleste y la final del Mundial 2026 será apenas el cuarto de su carrera.

El primer antecedente fue el 11 de octubre de 2006, en Murcia. Argentina perdió 2-1 en un amistoso frente al seleccionado español. Messi fue titular, disputó buena parte del encuentro, pero no pudo evitar la derrota en uno de sus primeros partidos con la Mayor.

Tres años más tarde, el 14 de noviembre de 2009, volvió a cruzarse con España en Madrid. El equipo dirigido por Diego Maradona cayó nuevamente 2-1, aunque esa noche el rosarino convirtió su primer gol frente a la Roja al transformar un penal que había significado el empate parcial. Finalmente, otro penal de Xabi Alonso le dio el triunfo a los locales.

La revancha llegó el 7 de septiembre de 2010, apenas dos meses después de que España conquistara el Mundial de Sudáfrica. En el estadio Monumental, Argentina se impuso con autoridad por 4-1 y Messi fue una de las grandes figuras de la noche. El capitán abrió el marcador y la goleada se completó con tantos de Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

Así, el balance personal de Messi frente a España es de tres partidos jugados, una victoria y dos derrotas, con dos goles convertidos. Curiosamente, nunca enfrentó a la Roja en un partido oficial con la Selección mayor, ya que el único cruce mundialista entre ambos países ocurrió en Inglaterra 1966, mucho antes de su debut.

El antecedente más reciente entre Argentina y España fue la goleada 6-1 sufrida en Madrid en 2018. Sin embargo, ese partido no integra el historial de Messi porque no pudo jugar debido a una molestia física y siguió el encuentro desde un palco.

Antes de llegar a la Mayor, el rosarino también dejó su sello frente a los españoles. En el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005 convirtió un gol en la victoria 3-1 por los cuartos de final, camino al título que lo consagró como la gran figura del torneo.

Este domingo, en Nueva Jersey, Messi volverá a encontrarse con España en el escenario más importante posible. Ya no será un amistoso: será una final del mundo, con el bicampeonato, la cuarta estrella y la posibilidad de cerrar su historia mundialista levantando otra vez la Copa.