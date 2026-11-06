El experimentado juez Rubén Riveros volverá a ocupar el centro de la escena en el fútbol sanjuanino tras ser designado por la Liga Sanjuanina de Fútbol para impartir justicia en la gran final del Torneo Clausura 2026 entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero. El encuentro se disputará este jueves 5 de noviembre, desde las 21:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario.

La elección de Riveros ratifica su condición de referente en los partidos de máxima exigencia: con esta designación alcanzará su cuarta final documentada de Primera División desde 2023 y la segunda de la presente temporada. Para esta ocasión, estará acompañado por Ignacio Aurtenechea y Alejo Palumbo como asistentes, mientras que Martín Rivero cumplirá funciones de cuarto árbitro.

El historial de definiciones del juez principal



El recorrido de Riveros en partidos por el título comenzó a documentarse el 25 de junio de 2023, cuando dirigió la final del Torneo de Invierno en el Bicentenario, donde Colón Junior venció por 3 a 2 a Atenas de Pocito.

Su segundo antecedente confirmado se dio el 20 de julio de 2025 en la final del Torneo Apertura, oportunidad en la que Atlético Unión superó por 2 a 0 a Colón Junior con un doblete de Luciano Riveros. Aquella vez, la designación del árbitro principal se resolvió mediante un sorteo minutos antes de comenzar el encuentro.

La tercera gran definición bajo su arbitraje tuvo lugar el 14 de junio de 2026, en la final del Torneo Apertura disputada en el estadio Ingeniero Domingo A. Martín de Trinidad. En esa ocasión, Atlético Minero se consagró campeón tras derrotar por 1 a 0 a Sportivo 9 de Julio con un agónico gol de Nicolás Córdoba.

Los números de la temporada y una curiosa estadística visitante

Durante el desarrollo del Apertura y el Clausura 2026, Riveros acumuló un total de 22 partidos dirigidos en la máxima categoría local. Las estadísticas previas a esta final muestran 10 victorias para los equipos visitantes, 7 triunfos para los locales y 5 empates, lo que representa un 45,5% de festejos fuera de casa.

En cuanto a los protagonistas de este duelo decisivo, el árbitro condujo tres encuentros de Atlético Minero durante el año, todos con triunfo para el Pico y Pala (incluida la final ante 9 de Julio). Por el contrario, no registra antecedentes arbitrando a Sportivo Desamparados en la actual temporada, por lo que el cruce en el Bicentenario marcará su debut anual con la Víbora como protagonista.

Un dato estadístico sumamente llamativo que envuelve al juez es que, en las tres finales que dirigió desde 2023, el campeón siempre fue el equipo que actuó en condición de visitante (Colón Junior en 2023, Unión en 2025 y Minero en el Apertura 2026). Además, con la presentación de Desamparados, Riveros habrá dirigido a seis clubes diferentes en instancias de definición.

Todo en juego en el Bicentenario

La responsabilidad arbitral será absoluta en una noche donde se definirá el destino del certamen. Minero saldrá a la cancha con la misión de ganar el Clausura para adueñarse directamente del título Oficial 2026, mientras que Desamparados buscará retener la corona de la segunda rueda para obligar a una Súper Final. Noventa minutos de máxima tensión bajo la conducción de un juez habituido a las grandes citas del fútbol local.