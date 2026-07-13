La Selección Argentina afrontará este miércoles una nueva semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, un duelo cargado de historia y simbolismo. Pero, además del historial entre ambos seleccionados, varios integrantes del actual cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya saben lo que significa enfrentar a los ingleses dentro del campo de juego.

El primero en hacerlo fue el propio Lionel Scaloni, durante el Mundial Sub-20 de Malasia 1997. En los octavos de final ingresó desde el banco de suplentes en la victoria argentina por 2-1. En aquel equipo también fue titular Walter Samuel, mientras que Pablo Aimar tuvo una actuación destacada al convertir uno de los goles que selló la clasificación.

Ayala, el que más veces enfrentó a Inglaterra

Quien acumula mayor experiencia ante los ingleses es Roberto Ayala. El exdefensor fue titular en el inolvidable empate 2-2 por los octavos de final del Mundial de Francia 1998, una serie que Argentina ganó 4-3 en la definición por penales. El "Ratón" convirtió uno de los remates de la tanda.

Dos años después volvió a enfrentarlos en un amistoso disputado en el estadio de Wembley, que terminó igualado sin goles.

Aimar también estuvo en el Mundial 2002

En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Argentina cayó 1-0 frente a Inglaterra en la fase de grupos. En ese encuentro, Pablo Aimar comenzó entre los suplentes e ingresó durante el segundo tiempo en busca de revertir el resultado.

La revancha llegó en noviembre de 2005, cuando la Albiceleste derrotó 3-2 a Inglaterra en un amistoso disputado en Ginebra. En ese compromiso, Roberto Ayala volvió a ser titular y Walter Samuel aportó uno de los goles del triunfo.

Una experiencia que ilusiona

Ahora, desde el banco de suplentes y con un rol completamente diferente, Scaloni, Aimar, Ayala y Samuel buscarán escribir un nuevo capítulo frente a Inglaterra. El cuerpo técnico argentino llega respaldado por una rica experiencia ante este rival y con la ilusión intacta de conducir a la Albiceleste hacia una nueva final del Mundial.