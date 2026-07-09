La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán comenzó a revelar un preocupante historial de violencia atribuido a Sebastián Daniel Bonafe, el hombre de 32 años detenido por el crimen y por el secuestro de la hija de la víctima. A las denuncias previas por violencia y una causa por presunto grooming se sumaron cartas manuscritas y otros elementos que, para la Justicia, podrían demostrar que el ataque había sido planificado.

Bonafe, padrino de la niña de 7 años, era investigado desde semanas antes del crimen luego de que Mercedes lo denunciara por un presunto episodio de grooming que involucraba a su hija. Según la causa, el 16 de junio la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para denunciar que el acusado había ingresado al baño mientras la menor se encontraba allí y la había filmado con un teléfono celular. Tras ese episodio solicitó una restricción de acercamiento.

Ese expediente se sumó a otras denuncias por violencia de género y violencia familiar registradas entre 2021 y 2024. De acuerdo con la información judicial, Bonafe había sido acusado por agresiones físicas, amenazas y lesiones contra distintas personas de su entorno, entre ellas familiares y una compañera de trabajo.

Luego del asesinato, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso y encontraron cartas manuscritas que ahora forman parte de la causa. En esos escritos, Bonafe habría detallado un plan para asesinar a Mercedes Errapán, escapar de Junín y evitar ser capturado por las fuerzas de seguridad.

Uno de los textos incorporados al expediente contenía una frase que, para los investigadores, refleja la premeditación del ataque: "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín". En otro de los escritos, incluso habría anticipado cómo reaccionaría si era localizado por la Policía: "Si la Policía me encuentra, mato a la nena".

Esa amenaza cobró especial relevancia durante el operativo de captura desarrollado en Pergamino. Según la investigación, cuando fue rodeado por efectivos policiales, Bonafe ingresó a un cañaveral junto a la niña y le apoyó un cuchillo en el cuello, amenazando con quitarle la vida si avanzaban sobre él. Tras una negociación, finalmente depuso su actitud, fue detenido y la menor fue rescatada ilesa.

La reconstrucción del crimen también permitió establecer que Bonafe habría ingresado a la vivienda pocos minutos después de que la pareja de Mercedes saliera a trabajar. Cámaras de seguridad registraron el momento en que saltó el paredón de la casa y, casi tres horas después, cuando escapó junto a la hija de la víctima.

La Policía siguió su recorrido mediante registros de cámaras de seguridad y testimonios. El acusado fue captado circulando en motocicleta por la Ruta Nacional 188 y posteriormente llegó a Pergamino, donde un operativo cerrojo permitió localizarlo y poner fin a la fuga.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N.º 1 de Junín, bajo la calificación de femicidio seguido de rapto. Mientras Bonafe permanece detenido, la Justicia continúa analizando las pruebas para determinar el grado de planificación del crimen, reconstruir cada uno de sus movimientos y establecer todas las circunstancias que rodearon el asesinato de Mercedes Errapán y el secuestro de su hija.