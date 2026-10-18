La final del Mundial de hockey sobre patines entre Argentina y Francia, disputada en Asunción, Paraguay, en el marco de los World Skate Games 2026, dejó una postal muy particular en las tribunas. Entre los hinchas que llegaron para disfrutar del encuentro apareció nada menos que el Hombre Araña, uno de los superhéroes más queridos, que también se hizo presente en la gran definición.

En medio de la expectativa por el partido, un pequeño espectador vestido completamente de Spider-Man llamó la atención de quienes compartían el sector de las gradas. Con su característico traje rojo y azul, incluida la máscara, el niño siguió las alternativas de la jornada rodeado de familias y otros aficionados al hockey sobre patines.

La curiosa imagen fue captada por GRUPO HUARPE, que realiza una cobertura especial desde Paraguay con el enviado especial Maximiliano Maldonado, y refleja el color que aportaron los espectadores a una de las jornadas más importantes del campeonato.

Mientras Argentina y Francia protagonizaban la definición del título mundial, las tribunas también ofrecieron su propio espectáculo. Banderas, camisetas, familias y hasta superhéroes formaron parte de una jornada que reunió a fanáticos de diferentes edades.

Así, el Hombre Araña se convirtió en uno de los protagonistas más inesperados de la final, demostrando que la pasión por el hockey sobre patines también tiene lugar para la diversión y la imaginación de los más chicos.