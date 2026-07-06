El hombre que engañó al diablo con un ataúd sobre patas de leones

Una antigua leyenda europea sigue despertando curiosidad entre quienes disfrutan de las historias paranormales. Se trata del relato de un hombre que, según la tradición popular, hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza y poder, pero que antes de morir encontró una forma de engañarlo. La historia, transmitida durante generaciones, convirtió a una tumba en uno de los misterios más inquietantes del folclore.

La versión más conocida sostiene que el hombre acordó entregar su alma cuando llegara la hora de su muerte. Sin embargo, consciente de que el momento sería inevitable, dejó instrucciones precisas para su entierro. Su ataúd debía descansar sobre cuatro esculturas de leones de piedra, evitando cualquier contacto directo con la tierra.

El supuesto motivo era simple. Según el pacto, el diablo solo podría reclamar el alma cuando el féretro tocara el suelo. Al quedar suspendido sobre las figuras de piedra, el acuerdo nunca llegaría a cumplirse y el demonio quedaría imposibilitado de llevarse aquello que le habían prometido.

Con el paso del tiempo comenzaron a surgir relatos cada vez más inquietantes alrededor del mausoleo. Visitantes y cuidadores aseguraban escuchar fuertes rasguños durante la noche, como si alguien intentara abrir el ataúd desde el exterior. La leyenda sostiene que es el propio diablo quien, furioso por haber sido engañado, regresa una y otra vez para intentar alcanzar el alma que considera suya.

Otros relatos afirman que las marcas aparecen sobre la madera o la piedra del sepulcro sin explicación alguna. Incluso hay quienes sostienen que, en noches de tormenta, pueden oírse golpes secos y un extraño sonido metálico proveniente del interior del mausoleo, alimentando la creencia de que la búsqueda del alma continúa hasta el día de hoy.

Aunque no existe evidencia histórica que confirme el supuesto pacto ni los fenómenos sobrenaturales, la historia ha sobrevivido durante siglos y se adaptó a distintos cementerios europeos donde existen sarcófagos apoyados sobre cuatro leones de piedra. Entre la realidad y el mito, la leyenda sigue fascinando porque plantea una pregunta inquietante: ¿es posible engañar al diablo para siempre o solo retrasar el momento en que venga a cobrar su deuda?