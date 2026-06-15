El hombre que perdió su identidad por décadas y resolvió su propia desaparición

Durante casi 30 años, nadie supo qué había sido de Edgar Latulip. Su nombre figuraba en los registros de personas desaparecidas de Canadá desde 1986 y, con el paso del tiempo, muchos llegaron a creer que había muerto. Sin embargo, la verdad era mucho más extraña: estaba vivo, viviendo a pocos kilómetros de donde había desaparecido, pero sin recordar quién era.

La historia comenzó cuando Latulip, que entonces tenía 21 años, desapareció tras salir de un hogar asistencial en Ontario. Antes de ese episodio había sufrido una lesión en la cabeza, un factor que los especialistas consideran clave para explicar la pérdida de memoria que marcó el resto de su vida. Durante décadas llevó otra identidad y construyó una existencia completamente diferente sin saber que era una persona buscada.

El caso permaneció congelado durante años hasta que ocurrió algo inesperado. Ya con más de 50 años, Latulip comenzó a experimentar recuerdos repentinos de su pasado. Entre esas imágenes apareció un nombre que le resultaba familiar: el suyo. Intrigado por esas sensaciones, comentó lo que estaba viviendo a una trabajadora social.

La mujer decidió investigar y encontró coincidencias con un caso de desaparición que llevaba casi tres décadas sin resolverse. Las autoridades verificaron los datos y confirmaron que aquel hombre era efectivamente Edgar Latulip, quien había sido reportado como desaparecido en 1986. El misterio que había desconcertado a familiares y policías durante tantos años finalmente llegaba a su fin.

Especialistas explicaron que los casos de amnesia tan prolongada son extremadamente raros. Algunos pueden estar relacionados con lesiones cerebrales, mientras que otros se vinculan con trastornos psicológicos severos que afectan la identidad y los recuerdos personales. La recuperación repentina de la memoria, aunque poco frecuente, también ha sido documentada por expertos.

Para la familia de Latulip, la noticia fue tan impactante como emocionante. Después de casi 30 años de incertidumbre, pudieron reencontrarse con alguien a quien habían perdido sin respuestas. Para él, en cambio, comenzó otro desafío: reconstruir una vida que había olvidado y tratar de unir dos historias que durante décadas parecieron pertenecer a personas distintas.