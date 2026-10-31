El homenaje a Jorge Miadosqui marcó la previa del duelo crucial de San Martín

La banda del pueblo viejo copó la escena antes del encuentro para brindar un cálido tributo al presidente Jorge Miadosqui. Los simpatizantes repasaron cada logro deportivo alcanzado durante su extensa conducción al frente de San Martín.

El reconocimiento popular adquirió un tono de emotividad especial en Concepción. La máxima autoridad de la institución ya hizo público de forma oficial que no volverá a postularse para ser presidente del club verdinegro al finalizar el actual ciclo.

Los hinchas destacaron las grandes transformaciones de infraestructura logradas bajo su gestión. Entre los avances recordados sobresalen la instalación de la iluminación, las canchas de césped sintético, el impulso al fútbol femenino y el predio Emanuel Más.

Tributo en las tribunas

El fervor de los fanáticos se sintió fuerte en los minutos previos al inicio de las acciones en el estadio Hilario Sánchez. La parcialidad verdinegra desplegó banderas y cánticos dedicados al dirigente para manifestar su gratitud por los años dedicados a la institución.

Fiesta y clima de final Tras la emotiva ceremonia en las gradas, el equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli saltó al campo de juego a las 15 horas con el arbitraje de Juan Cruz Robledo y transmisión de LPF Play ante Gimnasia de Jujuy. El local llegó noveno en la Zona B con 48 puntos y una diferencia de gol de +2, obligados a ganar y esperar resultados de Deportivo Maipú que suma 51 puntos y +9 de diferencia, y de Colegiales que acumula 51 puntos y +4.