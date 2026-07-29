El homenaje de la familia de Locomotora Oliveras a un año de su muerte

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Alejandra Oliveras, sus hijos difundieron un mensaje para recordar su legado y agradecer el impacto que tuvo en la sociedad.

A través de las plataformas digitales, los jóvenes manifestaron que "Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente, y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó". La publicación generó una fuerte respuesta entre los seguidores de la exboxeadora, cuya muerte imprevista causó una enorme conmoción a nivel nacional.

Durante su trayectoria en los medios, la deportista se destacó por su espíritu solidario y su alegría constante. Figuras del espectáculo como Hernán Drago, Sergio Lapegüe y Guido Süller expresaron públicamente su dolor tras conocer la noticia.

Estos referentes resaltaron la garra y la energía contagiosa que la mujer transmitía en cada aparición televisiva. El tiempo transcurrido desde su partida no ha disminuido el afecto del público hacia la figura de la boxeadora, quien sigue presente en el recuerdo de sus seres queridos y de quienes se inspiraron en su historia de superación.