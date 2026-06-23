El homenaje del Chiqui Tapia a Gaspi tras la victoria de Argentina en el Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a la siguiente fase del Mundial 2026 dejó una imagen que se volvió tendencia rápidamente en los teléfonos de todo el país. Claudio Tapia aprovechó la intimidad del vestuario luego de vencer a Austria por dos a cero para retratarse con Lionel Messi. Sin embargo, el foco de la atención no estuvo puesto solamente en la alegría de los protagonistas, sino en el curioso texto que acompañó la publicación.

El dirigente máximo del fútbol nacional optó por una sola palabra para describir el momento y escribió "Fiuuumba" en su perfil oficial. Este término cobró relevancia masiva gracias a Gaspar Prim Díaz, un streamer conocido como Gaspi que falleció tiempo atrás. El joven solía utilizar esta expresión para rematar sus videos con humor o para señalar hechos imprevistos, logrando que el término se instale con fuerza en el habla cotidiana de la juventud actual.

La fotografía muestra al capitán y al presidente de la asociación muy relajados después de asegurar el avance en la competencia internacional. Para muchos seguidores, la elección léxica del dirigente representó un guiño hacia las nuevas generaciones y a los códigos propios que se manejan en las plataformas digitales. La publicación alcanzó una veloz viralización en el marco de las celebraciones por una nueva victoria mundialista del equipo nacional.