Jorge Messi, quien fuera el representante y principal sostén del capitán de la Selección Argentina, falleció a los 68 años el pasado viernes 7 de agosto a las 22 horas. El deceso ocurrió en el Sanatorio Centro de Rosario debido a complicaciones derivadas de una enfermedad grave que padecía desde el año pasado. El club Barcelona, institución donde Lionel Messi alcanzó su máximo esplendor, realizó un homenaje especial durante un partido amistoso contra Nottingham Forest.

Antes de iniciar el encuentro en el Blue Energy Stadium, los futbolistas se congregaron en el círculo central para cumplir con un minuto de silencio. Mientras tanto, las pantallas gigantes del estadio proyectaban la imagen del hombre nacido en Rosario el uno de enero de 1958. El respeto del público se transformó en un aplauso cerrado al finalizar el tributo.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de la entidad catalana manifestaron que "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca, Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi" como señal de acompañamiento.

La relación entre Jorge Messi y el equipo español comenzó a principios del año 2000, cuando impulsó el traslado de su familia a Europa para que su hijo, de entonces 13 años, pudiera sumarse a las inferiores y recibir un tratamiento médico costoso.

Por este vínculo histórico, la dirigencia agregó que "El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplender de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz" en sus redes sociales.

Durante el reciente Mundial 2026, el estado de salud de Jorge había generado preocupación tras el llanto de su hijo en el campo de juego. El astro argentino aclaró en aquel momento que su angustia se debía a una situación personal y no a factores deportivos.

Tras concluir el torneo, el futbolista viajó a Rosario para acompañar a su padre, quien había recibido el alta hospitalaria el 22 de junio. Jorge Messi no solo trabajó en una fábrica metalúrgica en sus inicios, sino que se convirtió en el administrador clave de la trayectoria profesional de su hijo en clubes como Paris Saint-Germain e Inter Miami.