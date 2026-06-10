Un nuevo electrodoméstico desembarca en el mercado argentino con el objetivo de transformar la manera de cocinar en casa. Se trata del horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, desarrollado por la marca HDC, un equipo multifunción que integra las prestaciones de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un solo dispositivo compacto.

Con una potencia de 1800 W y una capacidad interior de 30 litros, este aparato promete reducir a la mitad los tiempos de cocción habituales y permite preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, pasando por frutas deshidratadas y alimentos fritos sin necesidad de grasa adicional.

¿Qué ofrece el horno inteligente de HDC?

El HAF-SO30LBK opera con un sistema de convección que asegura una distribución uniforme del calor. ¿El resultado? Textura crujiente por fuera y tierna por dentro, similar a la de un acabado profesional.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos.

Posibilidad de combinar dos programas de cocción de manera simultánea.

Temperatura ajustable desde 30 °C hasta 230 °C.

Temporizador de hasta 12 horas para la función de deshidratado.

Puerta de 5 capas con doble vidrio , que maximiza el ahorro energético y permite control visual de la cocción.

Sistema de seguridad con apagado automático y protección contra sobrecalentamiento.

Accesorios y mantenimiento

El horno incluye múltiples accesorios: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír y un manipulador de bandeja.

Además, incorpora una función de autolimpieza que facilita el mantenimiento del equipo, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus preparaciones sin dedicar largos minutos a la limpieza posterior.

Un adiós anunciado a la freidora de aire tradicional

Con este lanzamiento, la freidora de aire clásica —monofunción y de menor capacidad— quedaría en segundo plano. El horno smart de HDC no solo frita sin aceite, sino que también hornea, asa, deshidrata y vaporiza, todo desde un mismo electrodoméstico con diseño moderno y apto para cualquier cocina.

El modelo ya está disponible en Argentina y se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica, equilibrada y con resultados profesionales sin complicaciones.