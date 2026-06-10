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El horno inteligente que llega para reemplazar a la freidora de aire
POR REDACCIÓN
Un nuevo electrodoméstico desembarca en el mercado argentino con el objetivo de transformar la manera de cocinar en casa. Se trata del horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, desarrollado por la marca HDC, un equipo multifunción que integra las prestaciones de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un solo dispositivo compacto.
Con una potencia de 1800 W y una capacidad interior de 30 litros, este aparato promete reducir a la mitad los tiempos de cocción habituales y permite preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, pasando por frutas deshidratadas y alimentos fritos sin necesidad de grasa adicional.
¿Qué ofrece el horno inteligente de HDC?
El HAF-SO30LBK opera con un sistema de convección que asegura una distribución uniforme del calor. ¿El resultado? Textura crujiente por fuera y tierna por dentro, similar a la de un acabado profesional.
Entre sus características más destacadas se encuentran:
Pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos.
Posibilidad de combinar dos programas de cocción de manera simultánea.
Temperatura ajustable desde 30 °C hasta 230 °C.
Temporizador de hasta 12 horas para la función de deshidratado.
Puerta de 5 capas con doble vidrio, que maximiza el ahorro energético y permite control visual de la cocción.
Sistema de seguridad con apagado automático y protección contra sobrecalentamiento.
Accesorios y mantenimiento
El horno incluye múltiples accesorios: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír y un manipulador de bandeja.
Además, incorpora una función de autolimpieza que facilita el mantenimiento del equipo, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus preparaciones sin dedicar largos minutos a la limpieza posterior.
Un adiós anunciado a la freidora de aire tradicional
Con este lanzamiento, la freidora de aire clásica —monofunción y de menor capacidad— quedaría en segundo plano. El horno smart de HDC no solo frita sin aceite, sino que también hornea, asa, deshidrata y vaporiza, todo desde un mismo electrodoméstico con diseño moderno y apto para cualquier cocina.
El modelo ya está disponible en Argentina y se presenta como una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica, equilibrada y con resultados profesionales sin complicaciones.