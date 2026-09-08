El horrible apodo que Tini Stoessel le puso a su padre tras el millonario robo

El conflicto interno de la familia Stoessel continúa sumando episodios a medida que salen a la luz detalles sobre la grieta entre la cantante y sus padres. La situación, que según trascendió podría llegar a la Justicia, evidencia un quiebre que trasciende lo mediático y afecta directamente el vínculo personal y profesional que mantuvieron durante años.

El periodista Ángel de Brito se refirió al tema durante una participación en un espacio de streaming conducido por Fernanda Iglesias, donde reveló la distancia que tomó la artista respecto de su entorno directo. Sobre la manera en que la cantante se refiere en la actualidad a su padre, Alejandro Stoessel, el conductor señaló: "Ahora dice 'ese tipo'. Está enojadísima". En esa misma línea, agregó que la relación atraviesa un punto crítico: "Tini está enojadísima con su papá. Ahora dice 'ese tipo' y lo tiene bloqueado".

Respecto del rol que desempeñó el padre en la actividad artística de su hija, De Brito expresó su postura sobre las intenciones del productor: "Él intentó hacer lo mejor para la carrera de su hija, de eso no tengo dudas. El tema es que ella no acepta más ese vínculo. Evidentemente tendrían una relación bastante tóxica y ella querría desprenderse".

Aunque diversas versiones atribuyeron la transformación de la joven a su posterior relación con Rodrigo De Paul, la lectura del periodista apunta a un proceso de independencia personal: "Para mí, ella cambió y eligió otro camino que no es el que los padres querían. Los padres controlaban cada segundo de la vida de Tini. Viajaban con ella, la madre dormía con ella en las giras... hasta que ella empezó a pedir espacio".

El distanciamiento también se habría intensificado tras la aparición de la artista Young Miko en la vida de la cantante. Según detalló el comunicador, "Cuando Tini mencionó que estaba de novia con ella, se peleó con Mariana y se distanció un poco del padre. Después, hará cosa de 4 meses, se reunieron y hubo un intento de dividir trabajo de familia, él se enojó y se pudrió todo".

Finalmente, al analizar los reclamos que motivan la disputa económica y profesional en la actualidad, el periodista trazó un paralelismo con un litigio del pasado al sostener que "Lo mismo que Stoessel le reclamó legalmente a Marcelo Tinelli es lo que ahora Tini le reclama a él".