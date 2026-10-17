El horrible comentario de un conductor sobre Morena Beltrán y su novio

Un tenso momento televisivo se vivió en la pantalla de ESPN entre los periodistas Morena Beltrán y Martín Souto mientras analizaban cómo había quedado la Zona B del torneo argentino. Lo que comenzó como un intercambio futbolístico terminó con un comentario del periodista sobre la comunicadora deportiva que provocó cuestionamientos por la manera en la que se refirió a ella.

El conflicto se desencadenó cuando Martín Souto repasaba la tabla y mencionaba a los equipos ubicados en la parte alta de la clasificación. En ese contexto, hizo referencia a Gimnasia y recordó que la periodista había desconfiado de sus pronósticos junto a un colega: "Bueno, a ver la zona B, cómo quedó. Dale. Acá estamos. Central, 22. Belgrano, 22. Argentinos, 22. Y Gimnasia, pese a que Morena Beltrán desconfiaba del señor Espina y de quien les habla…".

Ante esto, Morena Beltrán interrumpió para corregir un dato que consideraba fundamental: "¡No está puntero! Pero chicos, tiene diferencia de gol. No está puntero. Está cuarto. Pero si hoy termina el torneo. ¿Cómo está? Cuarto. Chicos, por diferencia de gol está cuarto". Frente a la firme postura de la periodista, Martín Souto reaccionó con una frase sobre Lucas Blondel, pareja de la comunicadora: "Ah bueno, ¿esto es joda no? Perdón, pobre Blondel, lo que debe ser ganar una discusión en esta chica".

La respuesta de Morena Beltrán no tardó en llegar tras el comentario sobre su vida personal: "No, no lo puedo creer. Pero por algo está cuarto porque la diferencia de gol es uno. No tiene ningún sentido, me voy, me voy". El episodio abrió el debate sobre los límites de los comentarios entre colegas al aire cuando un intercambio profesional deriva en referencias personales.