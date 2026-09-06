El horrible comentario que recibió Daniela Celis sobre su cuerpo

El proceso de volver a conectar con la propia imagen luego de un parto puede transformarse en un camino complejo, especialmente cuando surgen situaciones insólitas que vulneran la confianza personal. Daniela Celis volvió a referirse a su vida privada para exponer una dura experiencia que atravesó en el ámbito privado tras dar a luz a sus gemelas, Laia y Aimé, fruto de la relación que mantuvo con Thiago Medina.

Durante una conversación con Martín Cirio, la influencer describió una situación que marcó su autoestima. La ex participante de Gran Hermano 2022 explicó que un hombre con el que mantenía relaciones sexuales reaccionó con frialdad al notar la marca que le dejó la cesárea.

“Hay gente que se da cuenta y gente que no. Me ha pasado con uno que me dijo: ‘Ay, ¿qué tenés ahí? ¿Qué es eso?’. Un pelo... Me hizo sentir re mal. Y ahí dije: ‘Nunca más me saco la tanga delante de nadie’”, confesó al recordar aquel episodio.

La reacción inesperada de su acompañante derivó en un condicionamiento constante dentro de su vida sexual. A partir de esa situación, la figura mediática decidió conservar la prenda inferior puesta durante los encuentros íntimos para evitar que la cicatriz quede expuesta.

La maternidad de las niñas ocurrió a finales de enero de 2024. Pese a que el vínculo afectivo entre Celis y Medina concluyó meses después del nacimiento, ambos continuaron bajo el mismo techo durante un período determinado para criar juntos a las pequeñas. La historia de amor de la pareja se había originado durante el aislamiento del reality show en 2022. Aunque evitaron rotular la relación de inmediato al salir, formalizaron el noviazgo meses después. En mayo de 2023, la joven precisó que llevaban tres meses de noviazgo oficial, aunque permanecían juntos desde la salida del programa. La separación definitiva fue anunciada por el joven en mayo de 2025, tras dos años de relación formal.

Posteriormente, Celis intentó rehacer su vida sentimental. Este año trascendió un acercamiento público con Nick Sicaro, integrante de Gran Hermano Generación Dorada, aunque el contacto se interrumpió envuelto en trascendidos. Durante ese lapso surgieron especulaciones vinculadas a la compatibilidad sexual entre ambos, pero ninguna de las partes validó públicamente esas versiones.