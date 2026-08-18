El horrible momento de Maxi López tras destaparse una de sus infidelidades

Maxi López enfrentó públicamente las versiones que lo vinculan con Anto Lima. La modelo uruguaya acusó al deportista de intentar iniciar un vínculo con ella y compartió supuestos mensajes de redes sociales donde él le consultaba si quería viajar a Buenos Aires. Ante esta situación, el exfutbolista se defendió para proteger a su círculo cercano y afirmó que lo sucedido "no se lleva mi energía" durante su descargo.

Estos rumores surgieron mientras el protagonista se encontraba con Daniela Christiansson, quien decidió no prestar atención a los comentarios y se limitó a desear "que tengan una buena noche" a través de sus plataformas.

Durante la madrugada de este domingo, López llegó a Argentina luego de pasar unos días en Suiza junto a su familia, quienes tienen previsto regresar al país próximamente. Al ser consultado sobre el escándalo en el programa Infama, el hombre fue categórico sobre la identidad de la denunciante al asegurar "no sé ni quién es" para dar por finalizado el tema.