El horrible momento que vivió Eva Bargiela con su hijo en Miami

Eva Bargiela compartió con sus seguidores la difícil experiencia que atravesó en Estados Unidos junto a su hijo Faustino,. Durante el tramo final del Mundial 2026, la modelo se alejó de la actividad digital para ocuparse de un inconveniente de salud que afectó tanto a ella como a su bebé de ocho meses. La situación generó preocupación en el entorno de la pareja del futbolista Gianluca Simeone mientras se encontraban en Miami para alentar a la selección nacional,.

La joven explicó los motivos de su silencio mediante sus redes sociales al expresar que “Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre”.

El malestar físico de la modelo coincidió con el cuadro febril del pequeño, lo que incrementó el nivel de estrés durante la estadía en el exterior,. Al respecto, Bargiela confesó que “Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa”.

El viaje familiar contempló un recorrido por diversas ciudades como Kansas y Dallas para acompañar a Giuliano Simeone, integrante del plantel albiceleste. En Texas, visitaron los históricos Fort Worth Stock Yards junto a Carolina Baldini, madre de Gianluca.

En ese contexto, el futbolista elogió a su pareja con el comentario “Qué mujer” en una de las publicaciones del viaje. Previamente, el grupo había pasado por Orlando para visitar los parques de Walt Disney World antes del encuentro frente a Cabo Verde.

Pese a la angustia inicial, la modelo aclaró que el episodio no pasó de ser un contratiempo menor y que su hijo se encuentra en buen estado. El pequeño Faustino transitó así su primera experiencia internacional recorriendo estadios y centros turísticos. Bargiela remarcó la vulnerabilidad que sintió al enfrentar estas complicaciones médicas a miles de kilómetros de su hogar y sin su red de contención habitual.