El Hospital Federico Cantoni sumará más cirugías de traumatología con un nuevo especialista

El Hospital Federico Cantoni de Pocito fortalecerá su servicio de Traumatología con la incorporación full time del doctor Charbel Abdon, una medida que permitirá ampliar la atención a pacientes y sumar más días destinados a cirugías de la especialidad.

La incorporación fue confirmada por el director del hospital, doctor Néstor Guimaraes, quien explicó que la llegada del profesional forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud de San Juan para reforzar los servicios sanitarios y mejorar el acceso a prestaciones especializadas en los distintos departamentos de la provincia.

El doctor Abdon se incorporará al equipo de Traumatología y atenderá consultorios externos de lunes a viernes junto al doctor Esteban Pacheco, referente del área en el hospital. Su presencia permitirá aumentar la capacidad de atención y agilizar la respuesta ante la demanda de pacientes.

Actualmente, las cirugías traumatológicas se realizan los días martes. Desde julio, el hospital sumará una segunda jornada semanal de intervenciones, que se desarrollará los viernes y estará destinada exclusivamente a procedimientos de esta especialidad.

Para esta nueva etapa, el equipo quirúrgico estará conformado por los traumatólogos Juan Andrés Ávila y Elizabeth González, quienes integrarán el grupo de profesionales que trabajan en el nosocomio pocitano.

Más acceso a la atención especializada

La ampliación del servicio busca dar respuesta a una demanda creciente, teniendo en cuenta que el Hospital Federico Cantoni no solo recibe pacientes de Pocito, sino también de departamentos cercanos como Sarmiento y Rawson.

“Será muy importante sumar un nuevo día de intervenciones quirúrgicas en el hospital. Es un tema que nos ocupa permanentemente y buscamos responder a uno de los objetivos más importantes de la política sanitaria provincial: llegar rápido a solucionar los distintos problemas de salud que necesitan los sanjuaninos”, expresó Guimaraes.

Con esta incorporación, el hospital avanza en el fortalecimiento y descentralización de los servicios de salud, acercando nuevas prestaciones a los vecinos del sur provincial y ampliando la capacidad de respuesta en tratamientos traumatológicos.