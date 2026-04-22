El Hospital Marcial Quiroga alcanzó la acreditación nacional en cirugía torácica

El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga fue acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT), un reconocimiento que certifica el cumplimiento de estándares profesionales de calidad, seguridad y excelencia académica en la atención de pacientes con patologías del tórax. La distinción, anunciada el pasado martes 21 de abril de 2026 por la propia institución sanjuanina, representa un hito significativo para el nosocomio y para el sistema de salud pública de la provincia.

La acreditación implica que el Servicio cuenta con personal médico especializado, infraestructura adecuada, equipamiento específico y protocolos actualizados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades torácicas. Asimismo, garantiza que se aplican prácticas orientadas a la seguridad del paciente y a la mejora continua en la calidad de la atención. Este reconocimiento resulta particularmente destacable debido a que el Servicio de Cirugía de Tórax fue creado hace apenas un año y medio y constituye actualmente el único servicio de su especialidad dentro del sistema de salud pública de la provincia de San Juan.

Evaluación a cargo de un especialista del Hospital Británico

La evaluación estuvo a cargo del Dr. Leonardo Pankl, cirujano torácico del Hospital Británico de Buenos Aires e integrante de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, quien visitó la institución para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad. Durante su recorrido por el hospital, el especialista evaluó las instalaciones, los quirófanos y el equipamiento disponible, destacando la calidad instrumental y el tipo de procedimientos que se realizan en el servicio. Además, expresó una valoración positiva sobre el funcionamiento general del Hospital Marcial Quiroga.

La acreditación de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica garantiza que el Servicio cumple con criterios rigurosos, que incluyen la presencia de cirujanos torácicos especializados y certificados, protocolos actualizados de diagnóstico y tratamiento, equipamiento adecuado para cirugías del pulmón, esófago, mediastino, pleura y pared torácica, así como trabajo interdisciplinario con áreas como neumonología, oncología y terapia intensiva.

Un paso más hacia la excelencia en salud pública

Este destacado reconocimiento representa un paso más en el fortalecimiento del Hospital Marcial Quiroga y su compromiso con la excelencia en la salud pública de San Juan. A su vez, impulsa al Servicio a seguir perfeccionando sus prácticas, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo la formación continua de su equipo, con el objetivo de brindar a la comunidad atención médica de la más alta calidad.