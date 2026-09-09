El Servicio de Fonoaudiología del Hospital Marcial Quiroga llevará adelante la primera campaña provincial de concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje.

La propuesta apunta a generar mayor conocimiento sobre esta condición y a facilitar que las familias puedan reconocer posibles dificultades durante las distintas etapas del desarrollo de los niños.

Desde el ámbito sanitario destacan la importancia de prestar atención a la evolución del lenguaje y consultar con profesionales cuando aparecen dudas o señales que puedan requerir una evaluación.

La importancia de la detección temprana

El desarrollo del lenguaje es un proceso que comienza durante los primeros años de vida y resulta fundamental para la comunicación, el aprendizaje y la interacción social.

Las dificultades pueden manifestarse de distintas maneras y no todos los niños desarrollan sus habilidades comunicativas al mismo ritmo. Por ese motivo, los controles y la evaluación profesional permiten determinar si se trata de una variación propia del desarrollo o si existe una dificultad que requiere intervención.

La detección temprana permite además comenzar antes con los acompañamientos necesarios y orientar a las familias sobre las herramientas disponibles.

El rol de la fonoaudiología

El trabajo de los profesionales de fonoaudiología es fundamental para evaluar las habilidades vinculadas con el lenguaje, el habla y la comunicación.

A través de distintas herramientas, los especialistas pueden analizar la comprensión y expresión del lenguaje y determinar cuáles son las áreas que necesitan mayor acompañamiento.

La campaña impulsada desde el Hospital Marcial Quiroga busca acercar esta información a la comunidad y reforzar la importancia de recurrir a profesionales especializados ante cualquier preocupación relacionada con el desarrollo comunicativo.

Concientizar para consultar a tiempo

La iniciativa forma parte de las acciones de promoción y prevención en salud y busca que las familias cuenten con mayor información para reconocer posibles señales de alerta.

Desde el hospital remarcan que consultar de manera temprana permite despejar dudas y, cuando es necesario, iniciar un abordaje adecuado para cada niño.

La primera Campaña de Concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje apunta así a instalar el tema en la comunidad sanjuanina y fortalecer el acceso a información y atención especializada.