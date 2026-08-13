El Hospital Marcial Quiroga realizó su primera donación multiorgánica

El Hospital Marcial Quiroga concretó por primera vez un operativo de donación multiorgánica realizado íntegramente con recursos propios. El procedimiento representa un hito para la institución y un nuevo avance en el fortalecimiento del sistema público de salud de San Juan.

La ablación se llevó adelante en los quirófanos del hospital sobre un donante fallecido y permitió procurar múltiples órganos destinados a pacientes que se encuentran en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.

Trabajo coordinado y capacitación

El operativo requirió una planificación minuciosa y la participación de profesionales de terapia intensiva, anestesia, quirófano, enfermería y de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot).

El procedimiento también contó con la articulación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (Inaisa), además de las becarias del Incucai que trabajan en la detección y seguimiento de potenciales donantes.

Cintia Domínguez, referente y coordinadora de Uhprot del Marcial Quiroga, destacó el trabajo del equipo y sostuvo que el operativo encontró a los profesionales preparados para afrontar el desafío.

“Representa un gran logro y refleja la calidad del personal del Marcial Quiroga y de quienes integran la terapia intensiva. Es un orgullo para la institución y una recompensa al trabajo que se viene realizando y a la capacitación constante”, expresó.

Órganos destinados a pacientes en espera

Desde el hospital señalaron que los órganos procurados evolucionaron favorablemente y fueron aceptados por los pacientes receptores, sin presentar signos de rechazo. El resultado refleja el éxito alcanzado en cada etapa, desde la procuración hasta el trasplante y la recuperación de los pacientes.

Con este operativo, el Hospital Marcial Quiroga alcanzó además las 35 ablaciones de tejidos durante el último año, consolidando el crecimiento de su programa de procuración.

El nuevo logro refleja el fortalecimiento de los equipos profesionales, la infraestructura sanitaria y el trabajo articulado para ampliar las oportunidades de vida y mejorar la atención dentro del sistema público de San Juan.