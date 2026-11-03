El Hospital Marcial Quiroga reduce de 24 a 3 horas los estudios para diagnósticos oncológicos

El Hospital Marcial Quiroga de San Juan incorporó un sistema automatizado de última generación que permite agilizar los diagnósticos oncológicos y reducir de 24 a tres horas el procesamiento de determinados estudios. El equipamiento fue instalado en el Servicio de Anatomía Patológica y permitirá mejorar la precisión de los análisis utilizados para identificar distintos tipos de tumores y orientar tratamientos más específicos.

Se trata del sistema Ventana BenchMark GX, una tecnología que automatiza procedimientos de inmunohistoquímica que anteriormente se realizaban de manera manual. Estos estudios permiten analizar muestras de tejido y detectar proteínas específicas presentes en las células, información fundamental para caracterizar tumores, especialmente los malignos.

Además de su aplicación en oncología, el equipo permite realizar análisis vinculados con enfermedades hematológicas y determinadas patologías infecciosas.

Uno de los principales beneficios de esta incorporación es la reducción de los tiempos de procesamiento, que pasan de aproximadamente 24 horas a solo tres. La automatización también permite estandarizar los procedimientos, mejorar la uniformidad de los resultados y disminuir la intervención manual durante las distintas etapas del análisis.

El sistema cuenta, además, con un mecanismo de identificación mediante códigos de barras para reconocer los reactivos y verificar que correspondan a cada procedimiento. Esto contribuye a reducir posibles errores y garantizar que se utilicen los insumos adecuados.

Cómo ayudará la nueva tecnología a los pacientes con cáncer

La incorporación del equipamiento representa un avance para el diagnóstico y el abordaje de pacientes oncológicos, ya que los resultados de los estudios de inmunohistoquímica aportan información relevante para definir las alternativas terapéuticas.

La identificación de determinados marcadores tumorales permite evaluar si un paciente puede beneficiarse de medicamentos específicos, como las terapias dirigidas o las inmunoterapias. De esta manera, los profesionales pueden contar con información más precisa para seleccionar tratamientos de acuerdo con las características de cada enfermedad.

Estos resultados se complementan con la evaluación clínica y otros estudios médicos, por lo que constituyen una herramienta importante para avanzar hacia tratamientos personalizados.

Más capacidad diagnóstica para el sistema público de salud de San Juan

La incorporación del Ventana BenchMark GX también apunta a fortalecer la capacidad del sistema público de salud provincial para realizar estudios especializados.

Entre los beneficios previstos se encuentra la posibilidad de reducir la necesidad de derivar muestras a otros centros médicos, agilizar los diagnósticos oncológicos y mejorar la clasificación de los tumores.

A su vez, la sistematización de los resultados permitirá generar información epidemiológica sobre el cáncer en San Juan. Estos datos pueden contribuir a conocer mejor las características de las enfermedades oncológicas en la provincia y facilitar la planificación de políticas sanitarias.

Con esta adquisición, el Hospital Marcial Quiroga amplía las herramientas disponibles en su Servicio de Anatomía Patológica y fortalece su capacidad para realizar estudios de mayor complejidad. La reducción de los tiempos de procesamiento y la mayor precisión de los análisis representan un avance para la atención de pacientes que necesitan diagnósticos oportunos y decisiones terapéuticas específicas.