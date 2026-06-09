Quedaron inauguradas las nuevas instalaciones del Laboratorio de Citogenética del Hospital Rawson, en el marco de un proceso de fortalecimiento de los servicios de alta complejidad dentro del sistema público de salud.

El laboratorio es el único de su tipo en la provincia y ya realizó alrededor de 600 estudios especializados. Su función está orientada a la detección de anomalías cromosómicas vinculadas a enfermedades genéticas, oncohematológicas y trastornos reproductivos.

Durante el acto de inauguración participaron el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; autoridades del hospital y jefes de servicio. En la jornada, el director ejecutivo del establecimiento, Juan Pablo Gempel, destacó la importancia de contar con diagnósticos de alta complejidad dentro del sistema público y el crecimiento de los equipos profesionales.

El Laboratorio de Citogenética es el único de su tipo en el sistema público provincial.

El ministro Dobladez señaló que el Hospital Rawson incorpora prácticas y servicios que no se encuentran en otros efectores públicos ni privados de la provincia, y puso en valor el trabajo de los equipos de salud en la atención de pacientes y familias.

El laboratorio depende del Servicio de Anatomía Patológica y está integrado por la responsable del área, Paula Ibáñez; la profesional Belén Mestre; y el técnico Jonathan Ahumada. Además, articula su trabajo con los servicios de Genética, Neonatología, Pediatría, Oncohematología, Neurología, Endocrinología Infantil y Ginecología.

Autoridades del Hospital Rawson y jefes de servicio acompañaron la apertura de las nuevas instalaciones.

Entre las principales consultas se encuentran sospechas de síndromes genéticos, malformaciones congénitas, discapacidad intelectual, infertilidad, abortos recurrentes, leucemias y linfomas.

Las nuevas instalaciones incorporan espacios diferenciados que mejoran el flujo de trabajo y permiten agilizar el procesamiento de muestras y la entrega de resultados. También se sumó una campana extractora de gases de última generación, destinada a reforzar las condiciones de bioseguridad del personal.

Los pacientes que requieran atención deben dirigirse al laboratorio ubicado en el edificio de calles General Paz y Estados Unidos. La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.