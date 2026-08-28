El Hospital Rawson celebró el Día del Niño con regalos para 200 chicos

En el Hospital Rawson se realizó un festejo por el Día del Niño destinado a chicos internados y también a quienes concurren a consultorios externos y permanecen en distintos sectores del establecimiento mientras esperan su turno. La actividad fue organizada por la Cooperadora del hospital junto con CUVHONI y Fundamé.

Ana María Molina, presidenta de la Cooperadora, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de una iniciativa que se sostiene desde hace 20 años. “Todos los años lo hacemos en conjunto con ellas”, señaló al referirse al trabajo compartido con Cristina Recio, de CUVHONI, y las colaboradoras de Fundamé, institución representada en esta oportunidad por María Echenique, quien no pudo estar presente.

Durante la jornada hubo distintas propuestas para acompañar a los niños que se encontraban en el hospital. Un coro de una escuela participó con canciones y, posteriormente, estaban previstos espectáculos de caporales y la presentación de un grupo de zumba.

La propuesta también contó con la participación de otras agrupaciones que se sumaron al festejo. El objetivo fue generar un espacio diferente para los chicos y sus familias dentro del ámbito hospitalario.

Regalos para 200 niños

Uno de los momentos centrales estuvo relacionado con los obsequios preparados para la jornada. Según explicó Molina, fueron contemplados 200 niños, con regalos de diferentes características que incluyeron desde bicicletas hasta monopatines. La entrega de algunos de estos premios se realizó mediante sorteos.

Además, durante el encuentro se repartieron chocolates, jugos, ensaladas de frutas y bolotinas, entre otros productos destinados a los chicos. “Porque a los niños vos les regalás una remera y no están conformes. Ellos quieren un juguete”, expresó Molina al explicar la importancia que tienen los regalos para los pequeños que participan de la actividad.

El trabajo sostenido durante 20 años

La celebración se convirtió en una actividad que la Cooperadora, CUVHONI y Fundamé realizan de manera conjunta desde hace dos décadas. Para quienes participan de la organización, uno de los momentos más significativos es el encuentro con los chicos durante la entrega de los regalos.

Molina destacó el efecto que genera la propuesta en los niños y sus familias. “Cuando vos les das un juguete a los niños, les llenas el alma”, afirmó.

La presidenta de la Cooperadora también remarcó que la jornada permite cumplir con el propósito de la institución y acompañar a quienes atraviesan una estadía o una espera dentro del hospital. “Se cumple el objetivo de la cooperadora. Se cumple totalmente”, sostuvo.

Y agregó: “En vez de los chicos que están contentos y los padres también que están contenidos, entonces está bien el objetivo cumplido”.