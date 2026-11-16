El Hospital Guillermo Rawson de San Juan realizará controles dermatológicos gratuitos para detectar lesiones sospechosas de cáncer de piel. La atención se desarrollará desde este martes 17 hasta el jueves 19 de noviembre, sin necesidad de solicitar turno previo, mientras que el viernes 20 habrá una jornada especial de concientización. La iniciativa forma parte de la 33ª Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel.

Los controles estarán a cargo del Servicio de Dermatología, en los Consultorios Externos de Adultos del hospital, ubicados en avenida Rawson 499 Sur, Capital. Los pacientes serán atendidos por orden de llegada y con cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

La campaña busca facilitar la detección temprana de alteraciones en la piel, especialmente en una provincia como San Juan, donde la exposición a la radiación solar representa un factor de riesgo importante.

Días y horarios de los controles gratuitos

El Hospital Rawson estableció un cronograma de atención para quienes deseen consultar por lunares, manchas o lesiones sospechosas.

Martes 17 de noviembre: de 8 a 11.30.

Miércoles 18 de noviembre: de 12 a 15.

Jueves 19 de noviembre: de 8 a 11.30.

Viernes 20 de noviembre: de 8.30 a 11, jornada de concientización en el patio interno del hospital.

Según la información difundida por el establecimiento, quienes no consigan atención durante las jornadas de controles podrán recibir un turno para otra fecha.

La actividad es impulsada por la Sociedad Argentina de Dermatología y el Servicio de Dermatología del Hospital Rawson, con el propósito de promover la prevención y facilitar el acceso a especialistas.

Las señales de alerta del cáncer de piel

Celina Micheltorena, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Rawson, explicó que es fundamental prestar atención a los cambios que aparecen en la piel, incluso cuando no producen molestias.

Entre las señales que requieren una consulta médica se encuentran los lunares que modifican su tamaño, color o bordes, las manchas que evolucionan rápidamente y las heridas que no cicatrizan.

La especialista advirtió que algunas lesiones pueden confundirse inicialmente con pequeños granitos, lo que lleva a muchas personas a demorar la consulta dermatológica.

Por eso, el objetivo de la campaña es que los sanjuaninos aprendan a reconocer estas alteraciones y puedan acceder a una evaluación profesional antes de que la enfermedad avance.

Una jornada para conocer cómo se trata la enfermedad

El viernes 20, el hospital realizará una actividad bajo el lema “Cuidá tu piel y prestá atención a sus señales”, que incluirá asesoramiento, entrega de folletería y recomendaciones preventivas.

También participarán profesionales de anatomía patológica, cirugía, oncología, hematología, curaciones avanzadas y trabajo social.

La intención será explicar cómo funciona el circuito de atención cuando se detecta una lesión sospechosa y qué especialistas intervienen durante el diagnóstico y tratamiento.

Desde el Servicio de Dermatología remarcaron que la detección temprana y el seguimiento médico son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento del cáncer de piel.