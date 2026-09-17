En el marco del Mes Mundial del Alzheimer, el Hospital Rawson realizará la primera Jornada de Salud Cerebral, una propuesta gratuita destinada a promover la prevención, la concientización y el chequeo de la memoria y otras funciones cognitivas.

La actividad se desarrollará el 22 de septiembre, de 9 a 13, en la plaza interna del Hospital Rawson. Estará dirigida especialmente a personas de 50 años o más y a quienes cuidan a personas con problemas de memoria.

Bajo el lema “Tu cerebro también se chequea”, la jornada contará con la participación de distintos servicios interdisciplinarios del hospital y buscará acercar herramientas para detectar posibles alteraciones y reforzar hábitos vinculados con el cuidado de la salud cerebral.

La atención será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa. El día de la actividad, los profesionales atenderán por orden de llegada únicamente a quienes hayan completado el formulario correspondiente.

La jornada estará coordinada por los doctores Carlos Guerra y Fernando Márquez y es organizada por el Área de Memoria y Salud Cerebral del Servicio de Neurología del Hospital Rawson.

Quienes deseen participar podrán inscribirse previamente a través del formulario difundido por la institución: https://bit.ly/jornadas220926.