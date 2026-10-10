El huracán Isaías tocó tierra este viernes 9 de octubre en Florida, Estados Unidos, como un ciclón de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora. El fenómeno llegó a las inmediaciones de Destin, en el noroeste del estado, alrededor de las 20.30, hora local, y provocó cortes masivos de electricidad, evacuaciones y una situación de emergencia en diferentes sectores de la costa del golfo de México.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías había alcanzado previamente la categoría 3, aunque perdió intensidad antes de ingresar al territorio estadounidense. Sin embargo, las autoridades advirtieron que continuaba representando una amenaza por los fuertes vientos, las lluvias torrenciales y las marejadas ciclónicas, capaces de provocar inundaciones peligrosas en las zonas costeras.

Uno de los impactos más importantes se registró en el suministro eléctrico. De acuerdo con los datos del sitio especializado PowerOutage.us, más de 418.000 hogares y comercios de Florida y Alabama quedaron sin electricidad. Florida concentró cerca de 300.000 interrupciones, principalmente en la región del Panhandle, mientras que las localidades costeras de Alabama también sufrieron importantes consecuencias.

Evacuaciones y estado de emergencia por el huracán Isaías

Ante la llegada del ciclón, las autoridades dispusieron evacuaciones obligatorias en diferentes comunidades costeras y activaron operativos de emergencia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, movilizó a unos 5.000 integrantes de la Guardia Nacional para colaborar con las tareas de prevención, asistencia y rescate.

Los especialistas también alertaron sobre la posibilidad de marejadas ciclónicas de hasta 2,7 metros en determinados sectores del litoral, además de precipitaciones intensas que podrían provocar inundaciones repentinas. A esto se sumó el riesgo de tornados en Florida, Alabama y Georgia.

El avance del fenómeno también afectó el transporte aéreo, con cancelaciones de vuelos y restricciones operativas en aeropuertos de la región. En las zonas más expuestas, las autoridades recomendaron permanecer en lugares seguros y evitar circular durante las horas de mayor intensidad del temporal.

Cómo continuará el huracán en Estados Unidos

Los pronósticos indican que Isaías comenzará a debilitarse mientras avance sobre territorio estadounidense, aunque seguirá provocando lluvias abundantes y fuertes ráfagas de viento en diferentes estados del sudeste.

Las consecuencias podrían extenderse durante el fin de semana hacia Georgia, las Carolinas y otras regiones del interior del país. Los organismos meteorológicos mantienen el seguimiento del ciclón y advierten que el debilitamiento de sus vientos no elimina el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos.

Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan para asistir a las comunidades afectadas y restablecer los servicios interrumpidos. Las autoridades insistieron en la importancia de respetar las órdenes de evacuación y mantenerse informados a través de los reportes oficiales.